AFP
Traducido por
Curtis Jones admite que «es duro» ver cómo Mohamed Salah deja el Liverpool, y el centrocampista afirma que «aprendió mucho» de la estrella que se marcha
Una figura legendaria se prepara para decir adiós
El centrocampista del Liverpool Jones ha admitido que «es duro» ver a Salah prepararse para su marcha de Anfield, y ha revelado que ha «aprendido mucho» de la estrella egipcia, al reflexionar sobre el emotivo mensaje de despedida del delantero a la afición.
En una emotiva declaración dirigida a la afición, Salah confirmó su decisión de marcharse, poniendo fin a una etapa en el Liverpool que comenzó incluso antes de que Jones debutara con el primer equipo del club.
- Getty
Jones reflexiona sobre el impacto del rey egipcio
Jones ofreció una visión de cómo se vive en el vestuario la pérdida de una figura tan influyente. El centrocampista, que ha ido ascendiendo en el equipo mientras Salah batía récords, no dudó en destacar la profesionalidad que ha demostrado la estrella que se marcha.
«Hablo también como aficionado; obviamente, es duro ver [marcharse] a un jugador como Mo, que lo ha dado todo por este club», explicó Jones a TNT. «Los récords que él mismo ha establecido y batido… ha sido una alegría formar parte de su trayectoria y ver lo duro que ha trabajado. Siempre se ve a Mo marcando goles y dando asistencias, y viviendo esos momentos emocionantes que nos ha regalado. Como jugador, he visto lo duro que trabaja en el gimnasio y lo mucho que se cuida a sí mismo, su cuerpo y su recuperación, y todo el esfuerzo extra que pone. He aprendido y me he llevado mucho de él. No tengo el físico de Mo, pero intento tener la misma mentalidad».
En busca de un final de cuento de hadas para una leyenda
Ahora que la carrera de Salah en Anfield llega a su fin, la atención se centra en garantizar que se marche con más títulos en su palmarés. El Liverpool ha vivido una temporada con altibajos, pero el centrocampista insiste en que la plantilla está decidida a darle una despedida digna a un hombre que lo ha ganado todo con el club.
Cuando Robbie Fowler le preguntó si quería asegurarse de que Salah se marchara como un ganador, Jones respondió: «Sí, al 100 %. Creo que Mo también querría eso. Sabe que siempre le hemos apoyado, igual que él siempre nos ha apoyado a nosotros. Esta temporada ha tenido altibajos, pero estaría bien terminarla con buen pie. Vemos que los partidos se suceden a un ritmo frenético contra buenos equipos, pero, por supuesto, siempre vamos a dar lo mejor de nosotros mismos por los aficionados y el equipo, y especialmente ahora por Mo».
- Getty Images Sport
Comparación de las cifras de un club emblemático
Aunque las estadísticas de Salah esta temporada siguen siendo respetables —con 10 goles y nueve asistencias en 34 partidos—, suponen un ligero descenso respecto a los niveles estratosféricos que alcanzó durante la campaña en la que el Liverpool se proclamó campeón de la Premier League. La temporada pasada, logró la impresionante cifra de 29 goles y 18 asistencias, consolidando su estatus como uno de los mejores jugadores que jamás haya pisado la máxima categoría del fútbol inglés.
A pesar del ligero descenso en su rendimiento, Jones cree que su legado está firmemente asegurado. «Intento aprovechar lo que él ha hecho, he aprendido mucho de él. Se marcha como una leyenda y ha conseguido todo lo que podía. Le deseo mucha suerte», añadió Jones. Por ahora, la atención de los Reds sigue centrada en el terreno de juego, mientras afrontan una racha de partidos difíciles para cerrar la era Salah con buen pie.