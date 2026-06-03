Al preguntarle por ese grupo y por si Pulisic es tan importante para el equipo que será convocado sin importar su rendimiento en la liga, el exportero de la selección estadounidense Friedel —en declaraciones a GOAL por cortesía de MrQ— dijo: «Lo importante es que los jugadores no se pongan etiquetas de precio. Cuando lo ficharon por 60 millones de libras, las redes enloquecieron y todos asumieron que, por ese precio, era el mejor en todo, el líder. Pero no todos nacen para líderes.

Para mí, lo mejor es dejarlo tranquilo, sin presión, para que rinda y disfrute del fútbol. Así veremos a un Pulisic realmente genial. Si además debe ser la cara del equipo y atender todas las entrevistas, la carga es excesiva.

«Si miramos el núcleo del equipo, es más importante que Chris Richards esté en forma, que Antonee Robinson lo esté, y que Tyler Adams y Weston McKennie también lo estén.

Estos son los jugadores que, en mi opinión, son más imprescindibles. Si tienes a esos cuatro, los demás pueden cubrirles y dejar que asuman la presión y las críticas, porque todos ellos pueden soportarlo fácilmente».