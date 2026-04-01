Cuatro horas de alegría y agonía: cómo un restaurante italiano de Nueva York supo plasmar a la perfección la decepción de Italia tras quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo

Se veía la pantalla desde cualquier rincón. Ribalta es un local ciertamente estrecho, un pequeño rincón de Nápoles encajado en una fachada de la calle 12. Grupos de cinco o más personas se sentaban en las largas mesas del centro. Los clientes habituales se apilaban junto a la barra, mientras Sebastián, el camarero, servía un flujo constante de aperitivos, Peronis y spritzes. La Coca-Cola —siempre servida en una botella de cristal con un vaso alto a juego como complemento— también volaba entre la multitud a docenas. Un hombre sentado en la barra intentaba convencer a cualquiera que le escuchara de que comprara una bebida que él mismo había inventado y que estaba tratando de lanzar al mercado.

Veinte minutos antes del saque inicial, se izó la bandera. Un anciano, con un elegante moño y vestido con una chaqueta de Kappa Italia, se abrió paso entre la multitud para fijar iltricolore en la pared. La música pop italiana sonaba a todo volumen a su alrededor.

Quince minutos antes del saque inicial, la gente se dedicó simplemente a mover sillas. El personal, acostumbrado a este tipo de cosas, reaccionó en consecuencia. Bebidas, comida, pan, agua del grifo: el flujo no cesaba. Las camisetas también estaban allí. Hay que reconocer que el fútbol italiano ha atravesado últimamente una época de vacas flacas. Las estrellas actuales —al igual que ocurre con la selección, en realidad— escaseaban. Sin embargo, las figuras de antaño estaban bien representadas: Andrea Pirlo, Francesco Totti y Gigi Buffon. También había claros recordatorios de que, a pesar de las recientes debilidades de Italia en el Mundial, esta sigue siendo una selección que ganó una Eurocopa hace menos de cinco años. Así que, cuando Giorgio Chiellini —capitán de aquel equipo— apareció en la retransmisión televisiva, el nivel de ruido aumentó notablemente.

Y entonces, silencio. Todo el mundo se puso en pie. El presentador, que había estado poniendo una serie de canciones italianas mientras se llenaba el local, pidió a los clientes que se pusieran en pie para el himno nacional italiano:

¡Stringiamoci a coorte!

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L'Italia chiamò.

¡Unámonos en una cohorte!

Los asistentes cantaban cada palabra y gritaban al unísono después. El presentador intentó sacar partido del patriotismo del momento, animando a los asistentes a aplaudir, cantar y bailar.

Pero cuando comenzó el partido, la tensión era palpable. El fútbol italiano está nervioso. Se nota a todos los niveles. La federación de fútbol trasladó la semifinal de su eliminatoria de San Siro —el escenario habitual para partidos de tal magnitud— a la mucho más pequeña Bérgamo, tal era la presión que se esperaba del público.

Eso quedó igual de claro aquí. Italia estuvo descuidada al principio. Fallaron algunos pases. Nicolo Barella —su mediocampista central estrella— perdió el balón. Los espectadores gruñeron. Gianluigi Donnarumma lanzó el balón fuera del campo. Se gritaron algunas palabrotas. Y cuando Bosnia y Herzegovina se aventuró al ataque, el lugar se quedó en silencio. Así se mantuvo mientras Italia luchaba por afianzarse. Los camareros servían las pizzas en un silencio casi total.

Se oyó un grito de angustia de un cliente cuando el bosnio Edin Dzeko se giró y disparó, seguido de unas risas nerviosas.

Y cuando Italia marcó, el local estalló. Fue un regalo, en realidad. El portero bosnio pasó el balón a los pies de Barella, quien se lo cedió a Moise Kean. El delantero lo envió al ángulo superior y se alejó girando, encantado. Nueva York lo celebró con él. Sonó la música. Comenzaron los saltos. Los camareros chocaron las botellas. Incluso el barman, tan concentrado en servir una copa tras otra, se permitió un momento de celebración.