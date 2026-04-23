¡Cuatro de seguidas! El Bayern de Múnich femenino vuelve a conquistar el título de la Frauen-Bundesliga, mientras que la «Leona» Georgia Stanway se despide por todo lo alto

Con el contrato de Stanway a punto de expirar, el Arsenal es favorito para ficharla y reforzar la plantilla que acaba de ganar la Liga de Campeones. Los Gunners negocian con la internacional inglesa, con 91 partidos con su selección, para aprovechar su experiencia en la lucha por el título de la WSL la próxima temporada. Otros grandes clubes europeos aún la siguen, consciente de su palmarés como una de las futbolistas inglesas más laureadas de la historia.