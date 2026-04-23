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¡Cuatro de seguidas! El Bayern de Múnich femenino vuelve a conquistar el título de la Frauen-Bundesliga, mientras que la «Leona» Georgia Stanway se despide por todo lo alto
El Bayern se asegura su cuarto título consecutivo, todo un hito
El Bayern de Múnich se proclamó campeón de la temporada 2025-26 con cuatro jornadas por jugarse, gracias a su ajustada victoria sobre el Union Berlín y al empate sin goles del Wolfsburgo en Bremen. Los tantos de Edna Imade y Barbara Dunst fueron igualados por las locales, pero la suplente Giulia Gwinn marcó el gol decisivo y mantuvo el pleno de triunfos del equipo. Con este triunfo, Bayern encadena 19 victorias seguidas, récord del club, y ya cuenta con 15 puntos de ventaja inalcanzable en la cima.
Stanway se despide como un campeón en serie
El equipo celebró su octavo título liguero, un logro muy emotivo para Stanway, quien confirmó a principios de año que dejará el club este verano. La centrocampista de 27 años se ha convertido en una jugadora de talla mundial durante sus cuatro años en Baviera, ayudando al club a forjar una dinastía nacional desde su llegada procedente del Manchester City en 2022. Tras ganar la liga en todas sus temporadas en Alemania, se espera que Stanway regrese a la Superliga Femenina.
El Arsenal lidera la carrera por fichar a la estrella de las Lionesses
Con el contrato de Stanway a punto de expirar, el Arsenal es favorito para ficharla y reforzar la plantilla que acaba de ganar la Liga de Campeones. Los Gunners negocian con la internacional inglesa, con 91 partidos con su selección, para aprovechar su experiencia en la lucha por el título de la WSL la próxima temporada. Otros grandes clubes europeos aún la siguen, consciente de su palmarés como una de las futbolistas inglesas más laureadas de la historia.
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Las ambiciones continentales cobran protagonismo
El Bayern apenas celebra: este sábado recibe al Barcelona en el Allianz Arena en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. Después, el futuro campeón visitará Bremen para un partido aplazado y cerrará la liga recibiendo al Eintracht de Fráncfort el 9 de mayo. Medirse al dominador Barcelona será la prueba definitiva para el equipo de José Barcala, que aspira a su primera corona europea.