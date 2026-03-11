Goal.com
Cuatro de las seis Champions sin equipos italianos en cuartos, las dos finales del Inter son la anomalía: el declive ya no es una casualidad, sino un sistema. ¿Alguien quiere hacer algo al respecto?

Con la dura derrota del Atalanta, Italia se quedará fuera de los cuartos de final de la Liga de Campeones una vez más.

Ha llegado de nuevo ese día. Ese día que, con regularidad, ahora cada temporada, desata a quienes tienen el privilegio de poder expresarse ante algún tipo de público. Nada nuevo, por supuesto. En todo caso, el mismo estribillo de quien, desde su pequeña posición, intenta dar la voz de alarma. Una alarma que, obviamente, cada vez cae en saco roto.

Así, las estadísticas que nos proporciona OPTA esta mañana, salvo un fantástico 0-6 del Atalanta en Múnich el próximo miércoles, no solo confirman las malas sensaciones, sino que describen con cruel claridad el estado del fútbol italiano en Europa. En las últimas seis ediciones de la Liga de Campeones, en cuatro ocasiones ningún equipo italiano ha logrado clasificarse para los cuartos de final. Cuatro veces en seis años. Para encontrar el mismo número de «fracasos europeos», es decir, cuatro ediciones sin ningún equipo italiano en los cuartos de final de la Champions, hay que remontarse a las 27 ediciones del torneo. Veintisiete.

  • Si fuera un gráfico, tendría la forma de un precipicio.

    Sin embargo, como siempre ocurre cuando el fútbol italiano se enfrenta al espejo europeo, el análisis colectivo se desarrolla según un guion ya muy trillado. Al día siguiente llegan los editoriales —aquí estamos— con tonos severos, contritos, casi litúrgicos; artículos en los que se habla de reformar el sistema, del retraso estructural, de replantearse el modelo económico. Se evocan estadios antiguos, canteras empobrecidas, deudas crónicas, estrategias industriales inexistentes. Se invocan visiones, reformas, revoluciones.

  • Luego, con la misma puntualidad, no pasa nada.

    La paradoja es que el problema se conoce desde hace años, casi con obstinación estadística. El fútbol europeo se ha convertido en una industria cada vez más sofisticada, en la que importan las infraestructuras, la planificación financiera, la gobernanza, la capacidad de producir talento e ideas. En esta transformación, la Serie A ha quedado suspendida en una especie de nostalgia operativa: lo suficientemente grande como para seguir considerándose élite, pero demasiado inmóvil para comportarse como tal.

  • Así, cada primavera europea se repite la misma escena.

    Los equipos italianos se presentan a la competición con ambiciones declaradas y estructuras imperfectas, luchan con dignidad durante algunas rondas y luego desaparecen. La opinión pública se divide entonces entre quienes hablan de episodios desafortunados, quienes hablan de ciclos técnicos desfavorables y quienes hablan de pura casualidad. Todas son explicaciones posibles, por supuesto. Pero cuando una tendencia se repite cuatro veces en seis años, la casualidad empieza a parecerse mucho a un sistema. Y la casualidad, o mejor dicho, la anomalía, son precisamente esas dos finales en las tres ediciones anteriores que de alguna manera sacó adelante el Inter de Simone Inzaghi.

  • Mientras tanto, es el resto de Europa el que corre, gana y se lleva el botín.

    Los clubes ingleses han convertido el fútbol en una máquina industrial global. Los españoles tienen sin duda problemas económicos, pero al menos se aferran a su identidad técnica y a su capacidad para producir talentos. Los alemanes llevan décadas trabajando en infraestructuras y sostenibilidad. Incluso las ligas que antes orbitaban en los márgenes de la élite europea han comenzado a desarrollar modelos más modernos y agresivos.

  • Italia, por su parte, debate.

    Discute sobre árbitros y VAR, sobre todo. Este es el tema favorito. De vez en cuando también se debate sobre reformas de las ligas que nunca llegan, sobre estadios que siguen siendo espléndidas representaciones para mostrar a los expertos y al público con regularidad; sobre una gobernanza que nunca cambia o, cuando lo hace, no lo hace en lo esencial. Se debate, sobre todo, como si el tiempo siguiera siendo el de hace veinte años, cuando el peso histórico del fútbol italiano bastaba casi por sí solo para garantizar la competitividad internacional.

  • La verdad es que ese tiempo ya pasó hace mucho.

    Y quizá la señal más inquietante ni siquiera provenga de los clubes. Proviene de la selección nacional, que no disputa un Mundial desde 2014. Una ausencia que debería sonar como una alarma sistémica y que, en cambio, a menudo se trata como un paréntesis desafortunado, una desviación estadística destinada a corregirse por sí sola tarde o temprano. Spoiler: a finales de mes podríamos volver a hablar de ello.

  • Pero también en este caso, las estadísticas cuentan otra historia.

    Cuando un movimiento pierde terreno progresivamente en las competiciones de clubes y, al mismo tiempo, desaparece de los grandes eventos internacionales, la explicación rara vez es episódica. Por lo general, es estructural.

    Sin embargo, en el fútbol italiano, la palabra «estructural» tiene una extraña propiedad: se pronuncia a menudo, pero casi nunca va seguida de decisiones igualmente drásticas. Porque eso es lo que se necesitaría. Reformas reales del sistema, de la gobernanza, de la sostenibilidad económica, de la formación de los futbolistas, de un límite mínimo de italianos que deben jugar o de una solución para limitar el número de extranjeros que, según los datos y los resultados, evidentemente no han beneficiado a nuestro sistema futbolístico. Todas estas cuestiones siguen siendo hipótesis, temas que se debaten más en congresos que en consejos federales.

  • Así, cada temporada europea se convierte en una nueva oportunidad para escribir el mismo editorial.

    Un editorial serio, preocupado, a menudo compartido. Un editorial que identifica los problemas con precisión quirúrgica e invita a un cambio profundo. Un editorial que, con toda probabilidad, se repetirá casi palabra por palabra dentro de doce meses.

    Porque en el fútbol italiano, a estas alturas, la verdadera tradición que resiste ya no es la victoria. Es el diagnóstico.

