Cuatro años en el BVB que terminaron de la forma más trágica posible: Niklas Süle nunca pudo vengarse del FC Bayern

En el minuto 37, Süle resbaló dentro del área al marcar a Kramaric y se torció la rodilla. Mientras caía, frunció el ceño de dolor y levantó el brazo justo antes de impactar con la espalda en el suelo. En ese instante, el balón lanzado por Kramaric le golpeó en la mano. El árbitro Daniel Siebert dejó seguir el juego, luego autorizó la atención a Süle, quien, llorando y apoyado por los asistentes, salió cojeando del campo. Solo entonces revisó la jugada en la línea de banda y, acorde a las absurdas reglas de mano, pitó penalti. Cuando Kramarić marcó el 1-0, Süle ya estaba en el vestuario. «Aún no sabemos nada concreto. Al menos pudo pisar, eso es una buena señal», dijo Kovac. El director general, Lars Ricken, fue menos optimista: «Hay sospechas de lesión grave. Está en el vestuario con una venda en la rodilla».

El domingo, el BVB respiró aliviado: solo sufrió una «leve lesión de rodilla» y podría reaparecer al final de la temporada. Quizá aún haya un desenlace positivo para él en el club.

Süle dejará el BVB en verano tras cuatro años mayormente desafortunados, decisión tomada desde mediados de marzo. Ahora, tras resbalar, lesionarse y provocar un penalti, quizá haya dejado, para colmo, la imagen involuntaria que perdurará de su etapa en el club, gane o no más minutos. Para el BVB, la temporada se reduce ahora a asegurar el segundo puesto, aunque las dos últimas derrotas lo complican sobre el papel.

No hacía falta esta imagen: ya circulaba otra, poco antes de la final de la Champions 2024, que lo mostraba con la camiseta ajustada al abdomen durante el entrenamiento.





A eso se suman múltiples imágenes de sus rehabilitaciones: hasta el sábado había estado de baja 226 días en las dos últimas temporadas, lo que equivale a 39 partidos perdidos por lesiones. Este curso ya se había perdido encuentros por problemas musculares, en el dedo del pie, de espalda y por un tirón en el muslo. El encuentro ante su primer club profesional apenas fue su décima aparición en la Bundesliga, donde acumula 485 minutos.