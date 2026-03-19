El Inter va en serio con Guglielmo Vicario. Entre los planes de los nerazzurri para el verano se encuentra el de encontrar un nuevo portero tras haber decidido —salvo que haya un cambio radical de opinión— prescindir de Sommer: el contrato del jugador suizo expira en junio, el club ha decidido no renovárselo y, por el momento, no se considera que Josep Martínez esté preparado para ocupar la titularidad durante la próxima temporada. Por eso, el Inter está empezando a moverse para encontrar un sustituto de Sommer, y el portero del Tottenham, identificado como uno de los objetivos, ya ha sido objeto de un primer movimiento concreto.
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¿Cuánto vale Vicario para el Tottenham?: la apuesta del Inter, el viaje de Ausilio y los entresijos del mercado
LA OFERTA DEL TOTTENHAM POR VICARIO
El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, voló a Londres el jueves 19 de marzo para intentar acelerar las negociaciones por Vicario, ya que el jugador se ha mostrado receptivo a la oferta del club nerazzurro. El portero, nacido en 1996, está viviendo una temporada complicada en Inglaterra: su Tottenham corre un grave riesgo de descender y él es uno de los jugadores que se está planteando seriamente marcharse al final de la temporada. Además, la relación con Igor Tudor no ha cuajado y, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid, el entrenador dejó a Vicario fuera del once inicial. El valor de mercado del jugador ronda los 30 millones de euros, su contrato expira en 2028, pero, como se ha dicho, hay posibilidades concretas de que el portero italiano abandone Inglaterra este verano.
INTER-VICARIO, LOS ENTRESIJOS
Guglielmo Vicario es un viejo interés del Inter, que ya en el verano de 2023 había intentado ficharlo cuando militaba en el Empoli. En aquella ocasión, los nerazzurri habían mostrado interés por el jugador, lo que había dado pie a un posible traspaso a Milán; el Empoli pedía 20 millones, pero era un momento en el que Marotta y Ausilio estaban ocupados en otras negociaciones y habían pedido tiempo. La negociación quedó en suspenso y entró en escena el Tottenham, que en pocas horas cerró la operación y llevó al jugador a Londres.