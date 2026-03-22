Entre los mejores porteros italianos de la liga se encuentra, probablemente, Wladimiro Falcone, quien con sus paradas está intentando mantener al Lecce en la lucha por la permanencia. El jugador, nacido en 1995, lleva cuatro temporadas en el Lecce, cuenta con más de 150 partidos en la Serie A a sus espaldas y, a sus casi 31 años, se siente preparado para dar el salto a un equipo más importante. El jugador no tiene intención de marcharse y dejar un club que le ha dado seguridad y continuidad, pero si en verano llegaran ofertas consideradas importantes, el chico las evaluaría junto con su agente y el club.
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¿Cuánto vale Falcone?: el mensaje a la Roma, el mercado de fichajes y la posibilidad de una despedida
LA SOLICITUD DEL LECCE POR FALCONE
El Lecce querría retener a Falcone, pero, por otra parte, no tiene intención de frenar la carrera de un jugador que siempre se ha mostrado correcto y dispuesto a colaborar con el club y con el equipo. El verano pasado, la valoración que hacía el club del portero rondaba los 10 millones de euros, cifra que se pidió al Torino cuando este se interesó por el precio; dentro de unos meses podría variar, dependiendo de cómo termine la temporada el equipo de Di Francesco; si descendiera, el precio de Falcone bajaría y se convertiría en una ganga en el mercado; de lo contrario, podría incluso superar esos 10 millones que se pidieron hace un año.
LAS PALABRAS DE FALCONE
Tras la derrota por 0-1 en el Olímpico contra la Roma, Falcone habló y volvió a demostrar su amor por el club giallorosso: «Ayer estaba tranquilo, pensaba que ya había superado laemoción», cuenta el portero ante los micrófonos de DAZN. «Hoy, en cambio, tenía un nudo en el estómago; en este estadio siempre sentiré algo especial. Los aficionados del Lecce conocen mi fe y cada vez me desean que cumpla mi sueño: son fantásticos. Está ahí y seguirá ahí: para mí, el sueño de mi vida es jugar en la Roma, ni siquiera el Real Madrid me hace cambiar de opinión. Pero tengo que ganármelo jugando bien con el Lecce».