En la tercera eliminación consecutiva de Italia del Mundial hay una huella de un joven de 18 años: Keim Alajbegovic se echó a la espalda a toda una nación y, entre la semifinal y la final de la repesca, fue decisivo para la clasificación de Bosnia para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio. Esta joven promesa, nacido en 2007, será sin duda uno de los jugadores seguidos por los ojeadores internacionales durante el torneo, pero ya en esta temporada el delantero del Salzburgo ha sido seguido de cerca y con atención por muchos ojeadores de los principales clubes.
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¿Cuánto vale Alajbegovic, la estrella bosnia que ha cautivado a media Europa? En la Serie A, le interesan el Milan, el Nápoles y la Roma
LA SOLICITUD DE ALAJBEGOVIC
Alajbegovic se formó en las categorías inferiores del Bayer Leverkusen, que cuando lo vendió al Salzburgo se reservó una cláusula de recompra que ha ejercido en los últimos meses: la cifra asciende a 8 millones de euros, gracias a los cuales el club alemán ha recuperado al talentoso jugador bosnio. Ya antes de esta operación, el Milan había empezado a informarse sobre los posibles costes de la operación; ahora, si quiere profundizar en las negociaciones, tendrá que sentarse a hablar con el Leverkusen, que, a pesar de haberlo recuperado, no descarta que pueda marcharse este mismo verano. Mucho dependerá de las posibles ofertas que lleguen a la mesa, teniendo en cuenta que, además del Milan, hay otros clubes que lo han incluido en su lista de objetivos y que, en Italia, también gusta a la Roma y al Nápoles. A día de hoy, el valor del jugador se sitúa entre los 20 y los 30 millones de euros.
FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Delantero exterior, Alajbegovic prefiere jugar por la izquierda para recortar hacia su pierna dominante y rematar a puerta o buscar el pase en profundidad para un compañero; si es necesario, también puede desplazarse a la otra banda (sus funciones siguen siendo las mismas, ya que sabe jugar también con la izquierda) o situarse en la línea de tres cuartos, por detrás de un delantero centro. Entre sus especialidades destaca el regate: cuando arranca a toda velocidad, ya no hay quien lo pare, y quienes lo siguen de cerca juran que tiene la visión de juego de un treintañero. En las categorías inferiores del Bayer Leverkusen, (casi) todas las jugadas a balón parado eran suyas.