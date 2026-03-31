Cuánto pagó el Milan por Kostic: cifras, detalles y la polémica interna en el Partizan de Belgrado

A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar sus estrategias de cara al mercado de verano, con primeros contactos y sondeos a la espera de profundizar en algunos perfiles. El Milan tiene la mirada puesta en el futuro a largo plazo; los rossoneri están trabajando con visión de futuro y, en esta perspectiva, en los últimos días han cerrado el fichaje de Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado: delantero nacido en 2007, ya se ha sometido a las pruebas médicas y llegará definitivamente a Italia en junio, incorporándose inicialmente al Milan Futuro.



