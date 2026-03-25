En esta fase de la temporada, los clubes empiezan a fijar sus objetivos de mercado para el verano, planifican sus estrategias y allanan el terreno con la idea de adelantarse a la competencia, recabando información sobre los jugadores que figuran en su lista. Mejor aún si son baratos o, directamente, libres: a día de hoy, quien quiera fichar a Antonio Rüdiger no tendrá que pagar ningún coste de traspaso; el defensa alemán termina contrato con el Real Madrid y, por el momento, no hay indicios de una posible renovación; si la situación se mantiene así, ya desde ahora es libre de fichar gratis por un nuevo club para la temporada 2026/27.
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Cuánto gana Rüdiger en el Real Madrid: salario, fecha de vencimiento del contrato y rumores sobre la Juventus
EL FICHAJE DE RUDIGER POR EL REAL MADRID
Entre los clubes que se han interesado por el central nacido en 1993 —que acaba de cumplir 33 años— se encuentra también la Juventus, que está analizando su defensa ante la posible salida de algunos jugadores al final de la temporada. Si los bianconeri realmente se lanzaran a por Rüdiger, tendrían que tener cuidado con la gran competencia, ya que un perfil internacional como el suyo, libre de contrato, resulta muy atractivo para muchos, y habrá que ver cuáles serán las exigencias económicas del jugador y de su entorno: actualmente, el salario del jugador en Madrid ronda los 9/10 millones más bonificaciones; además, habría que pagar también las comisiones a su agente (y cuando los futbolistas no tienen un precio de traspaso, como en este caso, las comisiones son siempre más elevadas).
LOS FICHAJES DE LA JUVENTUS
A día de hoy, el jugador de la Juventus con el salario más alto es Dusan Vlahovic, que cobra 12 millones de euros: su contrato también está a punto de expirar; no se descarta una renovación, pero la Juve solo se muestra dispuesta a ello si las cifras son inferiores a las actuales. Por detrás del delantero serbio, en segundo lugar entre los jugadores mejor pagados del club bianconero, se encuentra Jonathan David: el canadiense, exjugador del Lille —que llegó en verano como agente libre—, cobra 6 millones de euros netos por temporada (contrato hasta 2030), aproximadamente la mitad de lo que gana Rüdiger en el Real Madrid. Volver a ver al alemán en la Serie A no es imposible, porque en el mercado puede pasar de todo; pero para la Juve sería una operación complicada, sobre todo desde el punto de vista económico.