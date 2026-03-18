Cuánto gana Bernardo Silva en el Manchester City: salario, fecha de vencimiento del contrato y los contactos con la Juventus

En un mercado en el que podrían surgir oportunidades importantes a coste cero, Bernardo Silva es solo uno de los jugadores que siguen los bianconeri entre aquellos cuyo contrato está a punto de expirar. Además del portugués del City, la Juve ha incluido en la lista al central argentino del Bournemouth Marcos Senesi, con quien ya ha habido algunos contactos, y al austriaco Xaver Schlager, del Leipzig, por quien ya se interesaron en enero, cuando la petición era de 10 millones de euros. En el centro del campo, el nombre a marcar en rojo es el de Franck Kessié, cuyo contrato con el Al-Ahli expira y que es la primera alternativa real a Sandro Tonali, del Newcastle. Entre los jugadores que pueden quedar libres al final de la temporada, también se ha relacionado a los bianconeri con Celik, de la Roma, y Lewandowski, del Barcelona.



