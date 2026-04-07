Hay movimientos en la portería de la Juventus, que este verano podría ver cambios bajo los palos: Perin querría jugar con más regularidad y ya en enero pensaba en cambiar de aires; Di Gregorio está en el punto de mira de la directiva y el cuerpo técnico, y si llegara una oferta que se considerara convincente, podría abandonar Turín. Por eso, los bianconeri están empezando a buscar un posible sustituto: entre los nombres de la lista se encuentra el del brasileño del Liverpool Alisson Becker, una petición explícita de Luciano Spalletti, que ya lo entrenó en su etapa en el Roma (por intuición de Walter Sabatini, llegó como suplente de Szczesny y al año siguiente se convirtió en titular con Di Francesco).
Traducido por
¿Cuánto gana Alisson, la última apuesta de la Juventus para la portería?: su salario, la petición del Liverpool y las lesiones
EL FICHAJE DE ALISSON POR EL LIVERPOOL
El contrato de Alisson con el Liverpool vence en junio de 2027 —los Reds han ejercido la opción de renovación—, pero el jugador nacido en 1992 podría marcharse un año antes de que finalice su relación con el club inglés. La directiva de la Juve podría hacer un intento a petición del entrenador, teniendo en cuenta que el salario actual de unos 8 millones de euros no es inalcanzable y que el club bianconero intentará rebajar la petición de 15/20 millones del Liverpool, considerando también que, tras la llegada del georgiano Mamardashvili procedente del Valencia (operación de 30 millones de euros), ya no es titular indiscutible.
LAS LESIONES DE ALISSON
Por otro lado, hay que analizar detenidamente el estado físico de Alisson, ya que esta temporada se ha visto a menudo afectado por lesiones musculares y, en estos momentos, no está disponible debido a una lesión en el bíceps femoral que sufrió durante el partido de la Champions contra el Galatasaray y que le ha hecho perderse los dos últimos partidos de los Reds contra el Brighton (en la liga) y contra el Manchester City (en la FA Cup). Su regreso —salvo complicaciones— está previsto para finales de abril y podrían ser los últimos partidos de Alisson en el Liverpool, con la Juve lista para dar un paso al frente.