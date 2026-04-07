Hay movimientos en la portería de la Juventus, que este verano podría ver cambios bajo los palos: Perin querría jugar con más regularidad y ya en enero pensaba en cambiar de aires; Di Gregorio está en el punto de mira de la directiva y el cuerpo técnico, y si llegara una oferta que se considerara convincente, podría abandonar Turín. Por eso, los bianconeri están empezando a buscar un posible sustituto: entre los nombres de la lista se encuentra el del brasileño del Liverpool Alisson Becker, una petición explícita de Luciano Spalletti, que ya lo entrenó en su etapa en el Roma (por intuición de Walter Sabatini, llegó como suplente de Szczesny y al año siguiente se convirtió en titular con Di Francesco).