Antes de llegar al Nápoles, el Milan también se había interesado por Højlund y le había propuesto una cesión con opción de compra: el Manchester United había aceptado la oferta, pero fue el propio jugador quien descartó la posibilidad de fichar por los rossoneri porque quería jugar la Champions y buscaba la seguridad de un proyecto a largo plazo. Así, cuando se presentó el Nápoles, todas las partes estuvieron de acuerdo en cerrar la operación: los azzurri lo ficharon en calidad de cedido por 6 millones con opción de compra a 44, que puede convertirse en obligatoria en caso de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, pero el director deportivo Giovanni Manna ya ha dicho que, incluso en caso de una sonada exclusión del Nápoles de la próxima Liga de Campeones, no hay dudas sobre la compra de Højlund.