El veterano guardameta, figura clave del gigante bávaro, habló sobre su situación antes del decisivo partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

«Cuanto antes, mejor, también para mí», respondió a los periodistas al ser preguntado por sus planes de futuro.

A sus 40 años, Neuer se acerca al final de una carrera legendaria en la que ha redefinido el papel del portero moderno. A pesar de su edad, su importancia para el equipo no ha disminuido, pero el internacional alemán sabe que debe alcanzarse una resolución para todas las partes implicadas. «No creo que tarde mucho en armarme de valor y decidir. Luego hablaré con el club», añadió.