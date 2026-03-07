Getty
¿Cuándo volverá Harry Kane? El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ofrece información incierta sobre la lesión tras la inusual ausencia del delantero inglés
Kompany sigue sin comprometerse sobre la forma física de Kane.
El Allianz Arena no contó con su estrella Kane debido a una lesión en la pantorrilla. No fue incluido en la convocatoria del Bayern para el partido que ganaron por 4-1 al Mönchengladbach. Aunque los primeros informes sugerían que el jugador de 31 años simplemente descansaba por precaución, la situación cambió tras el pitido final.
El prolífico delantero está luchando por recuperarse, lo que ha puesto en duda su participación en la competición europea. A pesar de su dominio en la liga nacional, la falta de claridad sobre el máximo goleador de la Bundesliga ha suscitado preocupación entre los aficionados del Bayern.
Aumenta la preocupación ante el viaje a Europa
Tras la victoria, Kompany fue preguntado directamente por los medios de comunicación si su delantero estrella estaría listo para liderar la delantera en Italia. El entrenador belga optó por una respuesta cautelosa y se negó a garantizar que Kane viajaría con el equipo.
«Esperemos que sí», declaró Kompany cuando se le preguntó si Kane estaría en forma (según informó iMiaSanMia en X). «Si lo consigue, genial. Si no, lo haremos con los chicos que tenemos».
Esta actualización se mostró mucho más reservada que la valoración previa al partido de Kompany, en la que calificó el problema como «nada grave». El cambio de tono sugiere que el equipo médico sigue supervisando la reacción del delantero centro al tratamiento antes de darle luz verde para la competición continental de alta intensidad.
Nicolas Jackson se adentra en el vacío.
En ausencia de su delantero titular, Jackson, cedido por el Chelsea, tuvo una oportunidad poco habitual de ser titular y la aprovechó para marcar un gol. Su actuación, junto a la siempre impresionante de Jamal Musiala, demostró que el Bayern tiene la profundidad necesaria para afrontar los compromisos nacionales incluso sin su delantero récord.
Sin embargo, las eliminatorias de la Liga de Campeones suponen un nivel de presión diferente. Aunque Kompany podría verse tentado a jugar sobre seguro para evitar una baja prolongada de Kane, la eficacia del capitán de Inglaterra sigue siendo un componente vital en la lucha del Bayern por los títulos esta temporada.
¿Estrategia táctica o golpe genuino?
Ahora, el Bayern centra toda su atención en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, que se disputará el martes. Todavía existe la posibilidad de que Kompany mantenga en secreto su estrategia para desbaratar la defensa del equipo italiano, obligándolo a idear diversas jugadas ofensivas.
El gigante alemán llega al partido en plena forma, tras haber ganado seis partidos consecutivos en todas las competiciones. Actualmente líder de la Bundesliga, el Bayern buscará trasladar su dominio nacional al escenario europeo cuando viaje a Bérgamo.
