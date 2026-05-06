La rotura de los aductores de Serge Gnabry fue un duro golpe para el Bayern. El jugador de 30 años había renacido esta temporada al sustituir a Jamal Musiala, lesionado, y se hizo con la titularidad. Musiala, pese a recuperarse, no la recuperó. Fue titular en todos los duelos clave hasta que se lesionó a mediados de abril. Así, se perdió el resto de la temporada y la Copa del Mundo.
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«¿Cuándo volverá ese Magia Musiala?» Vincent Kompany aún espera respuesta en el FC Bayern
La suerte dentro de la mala suerte: la lesión de Gnabry llegó justo cuando Musiala recuperaba su mejor forma. En marzo, el jugador se perdió los partidos internacionales por problemas en el tobillo y escuchó a Oliver Kahn sugerir que, en ciertas circunstancias, podría renunciar al Mundial.
Sin embargo, en abril se recuperó de repente y encadenó varias actuaciones destacadas.
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FC Bayern: Jamal Musiala se acercó a su mejor nivel en abril
En la Bundesliga empezó a marcar como suplente de Gnabry, quien solo descansaba; en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid aportó un impulso decisivo desde el banquillo y, tras la lesión de Gnabry, volvió a ser titular de repente. Seis puntos en siete partidos. Musiala parecía decidido y en forma, con pases cada vez más geniales y regates más ingeniosos.
«Es una coincidencia que ahora se haya producido esta lesión de Serge y que Jamal ya no esté tan lejos», dijo entonces el entrenador Vincent Kompany. «Físicamente está muy cerca de su mejor nivel. Correr, presionar, ganar duelos: ahora puede hacerlo. Solo queda una pregunta: ¿cuándo volverá ese «Magic Musiala»? Cuando recupere esa libertad, tendremos una versión mejorada. Y, como entrenador, lo espero con ilusión».
En semifinales de la Champions, el destino le puso al Bayern frente al PSG, el mismo equipo ante el que Musiala se había fracturado el peroné meses antes en el Mundial de Clubes. Contra el conjunto parisino recuperó la titularidad y resultó decisivo. El momento ideal para el regreso del «Magic Musiala». Todo apuntaba a una de esas historias que solo el fútbol sabe escribir.
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Max Eberl: «Quizá no haya destacado tanto como los demás»
Como era de esperar, Musiala fue titular en el partido de ida contra el PSG. Y luego… nada. El espectáculo lo protagonizaron otros muniqueses: Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. A pesar de los cuatro goles, Musiala no remató ni dio asistencia alguna; solo desperdició una ocasión por mala suerte. Además, completó solo 26 pases, el segundo peor registro de los titulares, apenas por encima de Alphonso Davies, quien jugó 34 minutos menos.
El partido le pasó de largo y, en parte, la dinámica del juego lo explica. El balón viajaba de banda a banda, casi sin pasar por el centro. Kimmich y Pavlovic, en el doble pivote, tampoco lograban intervenir.
«No me pareció que pasara desapercibido contra el París», respondió el director deportivo Max Eberl con excesiva benevolencia. Es cierto que Musiala falló en el minuto 33 al dejar pasar a Joao Neves en un córner, lo que permitió el 1-2 provisional. «Quizá no brilló tanto como los demás, pero trabajó muchísimo para el equipo», añadió Eberl. Musiala disputó 15 duelos —solo superado por Olise— y ganó diez.
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FC Bayern: Jamal Musiala volvió a pasar desapercibido ante el Heidenheim
Cuatro días después del partido en París, en un encuentro de la Bundesliga (para el Bayern Múnich) ante el colista 1. FC Heidenheim, Musiala fue uno de los cuatro jugadores que repitieron en el once. Sin embargo, como en París, no se vio a «Magic Musiala». «Como los demás, no estaba al 100 %», admitió Eberl tras el 3-3. Firmó un disparo inocuo y Kompany lo retiró al descanso.
«Ha acumulado minutos, así que lo veo de forma positiva», valoró Eberl, quien añadió: «Nos ayudará el miércoles». En la vuelta contra el PSG, Musiala tendrá una nueva oportunidad para brillar. El doblete de Leon Goretzka ante el Heidenheim no pone en riesgo su titularidad.