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¿Cuándo volverá Cristiano Ronaldo? El Al-Nassr ofrece información actualizada sobre la lesión de la superestrella portuguesa
Jesús confirma la fecha de regreso de la pareja estrella
En declaraciones a los medios tras la victoria sobre el Al-Khaleej, Jesús confirmó que los aficionados tendrán que esperar un poco más para ver a ambos jugadores de vuelta sobre el terreno de juego. «Ronaldo y Mané deberían volver tras el parón internacional. Todo el mundo sabe que son grandes jugadores, pero estarán fuera durante un tiempo. Mané sintió molestias hace unos días y decidimos dejarlo fuera; estará en forma tras el parón», explicó el entrenador.
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Gestionar la plantilla en plena lucha por el título
El club con sede en Riad se encuentra actualmente sin sus dos superestrellas en un momento crucial de la temporada. El Al-Nassr ocupa actualmente el primer puesto de la Liga Profesional Saudí con 67 puntos, con una ventaja de tres puntos sobre su rival, el Al Hilal. Con la reanudación de la liga prevista para principios de abril, Jesús se centra en garantizar que sus principales goleadores estén al 100 % para la recta final de la temporada.
El técnico portugués admitió que la próxima pausa por el parón internacional es agridulce, dada la brillante racha de su equipo. «Una victoria contra un buen equipo. Nos quedan ocho finales para ser campeones. Por desgracia para nosotros, la liga se va a detener cuando estamos en nuestro mejor momento y consiguiendo resultados», comentó Jesús, destacando el impulso que ha adquirido su equipo.
Félix alcanza cotas «históricas»
En ausencia de Ronaldo, su compañero en la selección portuguesa, João Félix, acaparó el protagonismo al marcar un doblete en la goleada por 5-0, lo que eleva su cuenta goleadora de la temporada a la impresionante cifra de 21 goles. Jesús no tardó en elogiar el resurgimiento del delantero y sus estadísticas desde su llegada a la primera división saudí, señalando que el jugador está alcanzando niveles que nunca había alcanzado en el fútbol nacional europeo.
«Joao Félix ha alcanzado cifras históricas que nunca había logrado en los clubes en los que jugó», declaró Jesús a los periodistas. «Esto demuestra que hay un trabajo individual diferente, además de un gran trabajo en equipo». Los comentarios del entrenador sugieren que el régimen de entrenamiento específico del Al-Nassr ha permitido al exjugador del Atlético de Madrid desarrollar todo su potencial goleador.
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¿Qué le depara el futuro al Al-Nassr?
El regreso de figuras clave como Ronaldo y Mané será crucial para el Al-Nassr. El liderazgo y la experiencia de Ronaldo, combinados con la velocidad y el peligro ofensivo de Mané, podrían resultar decisivos para el Al-Nassr en los ocho últimos partidos de la temporada, cuando se reanude la liga en abril.
El Al-Nassr comenzará esta fase crucial con lo que, sobre el papel, parece un partido relativamente sencillo, ya que recibe al Al-Najma, colista de la tabla, en la Liga Profesional Saudí.
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