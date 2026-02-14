Getty
¿Cuándo se retirará Cristiano Ronaldo? El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, explica por qué la carrera deportiva de CR7 podría prolongarse «indefinidamente»
Ronaldo sigue en plena forma
Aunque ahora juega en la relativamente más débil Liga Profesional Saudí, la antigua superestrella del Manchester United y del Real Madrid sigue rindiendo a un alto nivel, con 17 goles en 18 partidos de liga esta temporada con el Al-Nassr, y con un increíble total de más de 960 goles en su carrera entre clubes y selección. También se enorgullece enormemente de mantenerse en la mejor forma física posible, lo que le ha permitido seguir jugando mucho después de cumplir los 40 años y, en opinión de Martínez, significa que podría seguir jugando todo el tiempo que quiera.
¿Ronaldo seguirá «sin parar»?
Cuando se le preguntó cuándo cree que Ronaldo podría colgar las botas, el seleccionador de Portugal respondió a la BBC: «Bueno, tenemos todas las estadísticas. Si se analizara a un jugador que está decayendo a nivel físico, no sería el caso. Sus estadísticas físicas son las de un jugador que podría seguir y seguir y seguir. Creo que es más una cuestión de cuándo él sienta que es el momento adecuado. Creo que es un jugador muy crítico consigo mismo. Cuando vea que ya no puede ayudar al equipo, será él quien decida cuándo dejarlo».
CR7, «un verdadero ejemplo»
A Martínez también se le preguntó cómo es dirigir al mejor jugador portugués de todos los tiempos, y respondió: «Muy fácil, gracias a sus altos estándares, sus expectativas sobre cómo debe hacerse el trabajo y su compromiso con el juego. Es un verdadero ejemplo de lo que hay que hacer para representar a Portugal y a la selección nacional. Y ahora se ha adaptado, obviamente, después de 21 años en la selección nacional, se ha ajustado».
El entrenador ha recibido algunas críticas por seguir convocando a Ronaldo, pero defendió esa decisión y añadió: «Es un goleador, es un jugador importante para nosotros y, para mí, lo importante es el jugador que es ahora. Como seleccionador nacional, un jugador que ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos internacionales... no es que juegue por lo que ha hecho en el pasado, es por lo que ha hecho ahora».
Ronaldo se retirará «pronto»
Sin embargo, parece que el día en que un icono del fútbol finalmente cuelgue las botas se acerca poco a poco. Aunque quiere alcanzar el hito sin precedentes de los 1000 goles en su carrera, el máximo goleador de la historia de Portugal ha admitido que se retirará «pronto». Cuando le preguntaron en noviembre de 2025 cuándo colgaría las botas, Ronaldo respondió: «Seamos sinceros, cuando digo pronto, probablemente me refiero a que seguiré jugando durante uno o dos años más», afirmó.
En diciembre, añadió: «Mi pasión es grande y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir haciéndolo. Ya sabéis cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra [1000 goles] que todos conocéis. La alcanzaré con toda seguridad, si no sufro ninguna lesión».
