«¿Cuándo ha sido un partido complicado?». La leyenda del Arsenal Thierry Henry se burla del Tottenham tras la victoria en el derbi del norte de Londres y afirma que Igor Tudor tiene «mucho trabajo» por delante para evitar el descenso

Henry ha dado su opinión sobre los Spurs después de que su querido Arsenal venciera por 4-1 a sus rivales del norte de Londres en el estadio de los Spurs. Ahora han ganado cuatro partidos consecutivos en el campo de sus acérrimos rivales, y Henry insiste en que el estadio nunca ha sido motivo de temor para los Gunners.

En declaraciones a Betway,afirmó: «¿Cuándo ha sido un partido complicado desde que se mudaron al nuevo estadio? La gente quería que fuera un partido complicado, pero en mi opinión, el Arsenal ha acudido allí a menudo con algo que demostrar y hemos ganado.

Sé que ir ganando 2-0 al Wolverhampton y empatar 2-2 fue como perder, y perdimos dos puntos. Pero siempre he dicho que la temporada es muy larga. No me sentí muy triste después del partido contra el Wolverhampton y no estoy muy contento después de ganar al Tottenham.

Necesitábamos ganar, pero si nos fijamos en nuestra historia reciente con el Tottenham, hemos ganado nuestros últimos cuatro partidos allí. Personalmente, me preocupa más el Chelsea en casa».

«Lo que me gustó contra el Spurs, y lo que no había visto desde hacía tiempo, es que ir por delante no significa que tengas que replegarte y dejar que el rival tenga el balón. Nos mantuvimos arriba, presionando, e incluso en el minuto 96 Martinelli estaba persiguiendo el balón para recuperarlo. No quiero estar delante de mi área, como contra el Wolves con 2-0. Con 2-1 contra el Spurs, parecía que el partido había terminado. Me sentía seguro».