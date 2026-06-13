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¿Cuándo empezará el Mundial para Neymar? Nueva actualización sobre la lesión de la estrella brasileña mientras el equipo de Carlo Ancelotti se prepara para enfrentar a Marruecos
Brasil sufre un revés con Neymar antes del partido contra Marruecos
Brasil debutará en el Mundial ante Marruecos sin Neymar, según confirmó Ancelotti, quien descartó su regreso por una lesión en la pantorrilla. La estrella del Santos se perdió la concentración previa al torneo y, pese a la ilusión de los hinchas, el técnico aclaró que aún no está listo.
La lesión, calificada de grado dos, lo mantiene en tratamiento individual mientras el resto del plantel se prepara para el debut.
- Daily Star
Ancelotti aclara la situación de Neymar
En la rueda de prensa previa al partido contra Marruecos, Ancelotti informó sobre la recuperación de Neymar y explicó por qué decidió no sustituirlo en la lista del Mundial pese a poder convocar a otro jugador.
«Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible», declaró Ancelotti en rueda de prensa. «La expectativa es que pueda reincorporarse al grupo [de entrenamiento] la semana que viene.
Lo convocamos no solo por su gran calidad técnica, sino también por su experiencia y por el ejemplo que representa para los jugadores más jóvenes del equipo».
La preocupación por el estado físico sigue aumentando
Brasil confía en la recuperación de Neymar, pero UOL advierte que podría perderse más que el partido contra Marruecos. El diagnóstico médico inicial estimaba de dos a tres semanas de recuperación, lo que le daría tiempo para el segundo encuentro de la fase de grupos ante Haití el 20 de junio. Sin embargo, la falta de ritmo competitivo preocupa al cuerpo técnico.
No juega un partido oficial desde el 17 de mayo, y el cuerpo técnico, consciente de sus lesiones recurrentes, prefiere no apresurarlo. Por ello, su participación en la fase de grupos aún es incierta.
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Brasil sopesa la prudencia a corto plazo frente a los beneficios a largo plazo
Brasil inicia el torneo sin Neymar, aún lesionado. Marruecos es el primer escollo, y el cuerpo médico vigila su recuperación.
La prioridad es que el delantero llegue en óptimas condiciones a las rondas finales, por lo que no se arriesgará un regreso apresurado. Por ahora, la duda es si Neymar jugará ante Haití o si deberá esperar más adelante en el torneo.