¿Cuál será el próximo club de Casemiro? El Al-Ittihad quiere fichar al centrocampista del Manchester United, pero el futuro de la exestrella del Liverpool será clave en el traspaso

El resurgimiento de Casemiro bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, marcado por siete goles y dos asistencias en 30 partidos, ha desatado un intenso debate sobre su futuro. Tras su destacada actuación en la victoria por 3-1 contra el Aston Villa a principios de este mes, los aficionados del United corearon «un año más», instando al club a retener al centrocampista, que ha sido fundamental para ayudar al equipo a mantener actualmente el tercer puesto y acercarse a un probable regreso a la Liga de Campeones. Aunque en enero se llegó a un acuerdo mutuo para su salida este verano, el United aún tiene una opción de prórroga de un año que podría anular ese plan, pero Carrick ha insinuado que la decisión no se revertirá.



