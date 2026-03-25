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¿Cuál será el próximo club de Casemiro? El Al-Ittihad quiere fichar al centrocampista del Manchester United, pero el futuro de la exestrella del Liverpool será clave en el traspaso
Aumenta el interés de Arabia Saudí por la estrella del United que se marcha
El Al-Ittihad, que actualmente ocupa el sexto puesto en la clasificación de la liga, busca reforzar su plantilla con jugadores de élite de origen europeo. Tras la marcha de Karim Benzema al Al-Hilal en febrero, el club busca en el mercado un nuevo fichaje estrella que lidere su proyecto. Tras incorporarse al United procedente del Real Madrid en el verano de 2022 y ayudar al club a conquistar la Carabao Cup en 2023, Casemiro se considera el perfil ideal para aportar estabilidad y una mentalidad ganadora al equipo, que busca remontar posiciones en la tabla y luchar por los títulos.
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El factor Fabinho en el interés por Casemiro
El posible fichaje depende en gran medida del futuro de su compatriota y exjugador del Liverpool Fabinho, quien fichó por el Al-Ittihad en 2023 por unos 40 millones de libras con un contrato de tres años. Tras haber ayudado al equipo a conquistar tanto la Liga Profesional Saudí como la Copa del Rey, su situación sigue siendo una prioridad. ESPN informa de que el Al-Ittihad debe resolver el futuro de Fabinho antes de comprometerse con Casemiro. Con la situación contractual de Fabinho en revisión, el club está debatiendo una renovación o una posible salida, lo que liberaría la masa salarial necesaria y abriría una vacante natural para Casemiro.
El resurgimiento de Carrick y la carrera por la Liga de Campeones
El resurgimiento de Casemiro bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, marcado por siete goles y dos asistencias en 30 partidos, ha desatado un intenso debate sobre su futuro. Tras su destacada actuación en la victoria por 3-1 contra el Aston Villa a principios de este mes, los aficionados del United corearon «un año más», instando al club a retener al centrocampista, que ha sido fundamental para ayudar al equipo a mantener actualmente el tercer puesto y acercarse a un probable regreso a la Liga de Campeones. Aunque en enero se llegó a un acuerdo mutuo para su salida este verano, el United aún tiene una opción de prórroga de un año que podría anular ese plan, pero Carrick ha insinuado que la decisión no se revertirá.
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Las estrellas del United piden que el director de juego se quede
La situación se complica por el reciente resurgimiento de Casemiro bajo la dirección de Carrick, lo que ha desatado un debate interno. Destacando el profundo sentimiento que hay dentro de la plantilla, su compañero Leny Yoro hizo hincapié en el papel fundamental del brasileño, afirmando: «Todos querían que se quedara, es un jugador realmente importante para nosotros. Incluso en el vestuario, cada día, aporta una experiencia que nadie más tiene en el equipo. Lo ha ganado todo, así que esto nos ha ayudado mucho en los partidos e incluso fuera del terreno de juego».