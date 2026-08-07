Por ahora, Tyler Adams jugará en Europa esta temporada. Eso quedó garantizado cuando el Bournemouth terminó la temporada de la Premier League en sexta posición y se ganó una plaza en la Europa League por primera vez en la historia del club.

Sin embargo, los rumores no dejan de crecer sobre una posible salida de Adams, y el Newcastle es el último club con el que se le ha relacionado.

Según Football Insider, Adams es un objetivo del Newcastle, que necesita una renovación en el centro del campo. Con Sandro Tonali en el Tottenham y Bruno Guimarães rumbo al Arsenal, el club ha perdido a sus dos estrellas en la medular, y reemplazarlos será casi imposible, incluso con los recursos del Newcastle.

Adams, en teoría, sería una especie de parche, y bastante bueno además. Probablemente no costaría una fortuna, está en la plenitud de su carrera con 27 años y cuenta con experiencia en la Premier League. Además, ocupa la posición de una manera que realmente eleva el nivel mínimo de un equipo, lo que permitiría al Newcastle gastar en otras posiciones para mejorar otras partes de la plantilla. Sin embargo, el club está inmerso en el caos, especialmente después de que el técnico Eddie Howe diera un paso al lado de forma repentina, y no le ofrecería a Adams la posibilidad de jugar en Europa que sí le da el Bournemouth.

Por eso, este es uno de esos casos que conviene seguir de cerca, aunque también uno que deja dudas muy reales.