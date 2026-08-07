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Ryan Tolmich

Traducido por

Cuaderno de fichajes de la USMNT: ¿Debería Folarin Balogun fichar por el Tottenham? Tyler Adams y Antonee Robinson, vinculados con grandes movimientos en la Premier League

Fichajes
USA
FEATURES
F. Balogun
T. Adams
A. Robinson
Tottenham
Manchester United
Newcastle

GOAL repasa los últimos rumores de fichajes sobre los grandes nombres del fútbol estadounidense

De los 26 jugadores que formaron parte de la selección masculina de Estados Unidos para el Mundial, tres ya han cerrado sus traspasos de verano. Sebastian Berhalter y Max Arfsten se han ido al Middlesbrough, mientras que Gio Reyna ha recalado en el Strasbourg. Aun así, todavía es pronto, lo que significa que aún hay tiempo de sobra para que se produzcan más movimientos antes de que el mercado estival cierre el 1 de septiembre.

Ya en la primera semana de agosto, las temporadas europeas arrancan pronto, algunas incluso este fin de semana, lo que significa que clubes de toda Europa buscarán cerrar las últimas operaciones para preparar esa temporada con garantías de éxito. Y, por ahora, los rumores han vinculado a varias estrellas del USMNT con grandes clubes. ¿Podría un estadounidense ser la pieza que le falta a alguno de los mejores equipos del mundo?

GOAL repasa los últimos rumores de fichajes que rodean a los nombres más importantes del USMNT...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams, vinculado con el Newcastle

    Por ahora, Tyler Adams jugará en Europa esta temporada. Eso quedó garantizado cuando el Bournemouth terminó la temporada de la Premier League en sexta posición y se ganó una plaza en la Europa League por primera vez en la historia del club.

    Sin embargo, los rumores no dejan de crecer sobre una posible salida de Adams, y el Newcastle es el último club con el que se le ha relacionado.

    Según Football Insider, Adams es un objetivo del Newcastle, que necesita una renovación en el centro del campo. Con Sandro Tonali en el Tottenham y Bruno Guimarães rumbo al Arsenal, el club ha perdido a sus dos estrellas en la medular, y reemplazarlos será casi imposible, incluso con los recursos del Newcastle.

    Adams, en teoría, sería una especie de parche, y bastante bueno además. Probablemente no costaría una fortuna, está en la plenitud de su carrera con 27 años y cuenta con experiencia en la Premier League. Además, ocupa la posición de una manera que realmente eleva el nivel mínimo de un equipo, lo que permitiría al Newcastle gastar en otras posiciones para mejorar otras partes de la plantilla. Sin embargo, el club está inmerso en el caos, especialmente después de que el técnico Eddie Howe diera un paso al lado de forma repentina, y no le ofrecería a Adams la posibilidad de jugar en Europa que sí le da el Bournemouth.

    Por eso, este es uno de esos casos que conviene seguir de cerca, aunque también uno que deja dudas muy reales.

    • Anuncios
  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    ¿Un giro extraño en la puja por Balogun?

    Después del Mundial, era inevitable que hubiera interés en Folarin Balogun y, por supuesto, lo ha habido de sobra.

    El último club relacionado con el delantero de la USMNT es el Tottenham, que, según the Sun, ha recibido la oportunidad de fichar a Balogun a través de intermediarios. Balogun competiría con el delantero de los Spurs Dominic Solanke y les daría una opción ofensiva dinámica para ayudar a evitar lo que le ha sucedido al club en cada una de las dos últimas temporadas.

    Sin embargo, hay una narrativa muy evidente en este rumor. Balogun creció en la cantera del Arsenal y, aunque no sería el primer jugador en dar ese paso, irse al otro lado del norte de Londres sería sin duda polémico, y podría ser francamente difícil. En última instancia, entran en juego otros factores, pero este sería un caso extraño, sobre todo teniendo en cuenta que también se espera que otros clubes entren en la puja por el delantero.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se reavivan los rumores sobre Robinson

    Cada año parece surgir un vínculo entre Antonee Robinson y una potencia de la Premier League. Y, sin embargo, todavía no ha sucedido. ¿Podría ser este, por fin, el año?

    Según TalkSport, Robinson vuelve a estar en el radar del Manchester United, aunque esta vez es más bien una opción de respaldo. Según informa el medio, el club está interesado en fichar a Lewis Hall, del Newcastle, pero, si eso no funciona, recurrirá a Robinson para convertirlo en su hombre para el lateral izquierdo.

    En este momento, el Manchester United solo cuenta con Luke Shaw como opción del primer equipo en esa posición, así que está claro que necesita ayuda. Robinson, por supuesto, la aportaría con su experiencia en la Premier League, además de su versatilidad tanto en ataque como en defensa. Aun así, escuchamos este tipo de rumores en cada mercado, así que solo habrá que creerlo cuando le fotografíen en la ciudad deportiva.

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  • Tanner Tessmann, LyonGetty

    ¿Corre peligro el puesto de Tessmann en el Lyon?

    Antes del inicio de la temporada, el Lyon necesita aligerar su plantilla. Para cumplir con las normas financieras, el club tendrá que realizar algunas ventas, y el centrocampista del USMNT Tanner Tessmann figura entre los señalados como candidatos a salir para que el club se ajuste a la normativa.

    Según L'Equipe, Tessmann podría marcharse antes del cierre del mercado de fichajes, ya que es uno de varios candidatos a dejar su sitio en las próximas semanas. El club no ha gastado mucho en este mercado, pero el presupuesto es ajustado después de que el club fichara a algunos jugadores nuevos este verano.

    Quizá un nuevo comienzo podría ayudar a Tessmann, que ha dejado destellos en el Lyon, pero se perdió la Copa del Mundo este verano. Aun así, la situación dista de ser ideal, especialmente para el Lyon, que tiene que agitar un poco su plantilla.