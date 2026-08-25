El City está siguiendo de cerca al delantero del Liverpool Gakpo de cara al inminente cierre del mercado de fichajes, según ESPN. El Manchester City ha preguntado por la posible disponibilidad del neerlandés para evaluar sus opciones en el mercado. Sin embargo, el club aún no se ha puesto en contacto directo con el Liverpool para presentar una oferta formal.

El fichaje de un nuevo extremo se ha convertido en una gran prioridad en Mánchester tras la reciente salida de Savinho al Tottenham. El City necesita desesperadamente un nuevo delantero para añadir una profundidad vital a su plantilla de cara a la larga temporada que tiene por delante. Gakpo volvió a mostrar recientemente su calidad ofensiva sobre el césped. El delantero fue titular y marcó un gol crucial en el empate 2-2 del Liverpool con el Newcastle.