Crónica del Lazio-Milan: Leao, furioso con Pulisic: «Tiene que pasarla, entrenador, nadie le dice nada»

Las imágenes muestran en dos ocasiones cómo Pulisic no le pasa el balón en profundidad a Leao. Y tras la segunda, estalla la ira del portugués, que primero manda a freír espárragos a su compañero de equipo y luego le dice: «Joder, tío. ¡Adelante, tío!». Allegri también se enfada en el banquillo: «¡Pásasela!», grita el livornés, quien, tras revisar la jugada con su cuerpo técnico, añade: «Con esta la mete en la portería, ¡oh, ya van dos! ¡Ya van dos!».





Leao no se lo toma nada bien y sale lentamente del campo, desatando también la furia del director deportivo Igli Tare en la tribuna: «Pero mira cómo va...». Leao, decididamente enfadado, recibe también la visita de Mike Maignan, que intenta calmarlo sin éxito. La reacción del portugués es censurable: «¡Tiene que pasar el balón, entrenador!», le dice a Allegri, que también intenta tranquilizarlo. «¡Tienes razón! ¡Tranquilo!», le dice el técnico rossonero. Leao llega al banquillo, da patadas a todo lo que encuentra, lanza las espinilleras y, hablando consigo mismo, dice: «Siempre juega solo y nadie dice nada, madre mía... Siempre lo mismo». Incluso Allegri vuelve a pensar en esas dos ocasiones: «Si se la hubiera pasado a Rafa...». Los