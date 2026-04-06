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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Crítica pública... Se revela la frase que desató la ira de Yamal ante el Atlético

Barcelona vs Atlético Madrid
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L. Yamal
H. Flick
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El descontento de la estrella del Barcelona suscita interrogantes

El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona terminó con la victoria del equipo catalán por 2-1, en un momento que podría resultar decisivo para el título, sobre todo tras la derrota del Real Madrid en la misma jornada, lo que le ha dado al Barcelona una cómoda ventaja de 7 puntos al frente de la Liga.

Robert Lewandowski marcó el segundo gol en el minuto 88, dando a su equipo tres valiosos puntos, pero lo que más llamó la atención no fue la celebración colectiva de la victoria, sino la reacción de una de las principales estrellas del equipo: Lamine Yamal no participó en la alegría de sus compañeros tras el gol de la victoria, sino que permaneció aislado en el lado opuesto, sin mostrar ningún gesto de entusiasmo, y se dirigió directamente hacia el túnel que conduce a los vestuarios.

  • El comienzo de la historia... ¡Una crítica inesperada!

    Las cámaras de la cadena DAZN revelaron los detalles de lo que ocurrió minutos antes del gol decisivo. Yamal intentó un disparo que se fue muy desviado de la portería y, en ese momento, el entrenador de porteros del Barcelona, Ramón de la Fuente, salió del área técnica y le pidió al joven jugador que «moviera más el balón en lugar de arriesgarse en jugadas individuales», lo que Yamal consideró una crítica pública.


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    • Anuncios

  • Nerviosismo evidente

    Según el diario «El Desmarque», Yamal respondió con evidente irritación: primero señaló el marcador electrónico y el tiempo de juego, como si justificara su decisión de actuar por su cuenta en ese momento decisivo del partido.

    A continuación, el jugador del Barça levantó el brazo derecho dos veces en un gesto claramente airado, dirigiendo sus muestras de descontento directamente hacia De la Fuente, que era el único que daba instrucciones desde el banquillo en ese momento, mientras el resto de los jugadores estaban concentrados en el terreno de juego.

    La tensión continuó tras el gol. Yamal no se limitó a no celebrar, sino que expresó su descontento aún más mientras se dirigía al vestuario, donde se hicieron evidentes los gestos de insatisfacción durante su encuentro con el entrenador Flick en la línea de banda, aunque la ira principal iba dirigida, en realidad, al entrenador de porteros.

  • Instrucciones repetidas

    Este incidente se produjo en el marco de un partido lleno de acontecimientos y emociones encontradas, en el que Yamal se esforzaba por dejar huella, pero las repetidas instrucciones del cuerpo técnico —especialmente en lo relativo a la estrategia y la circulación del balón con sus compañeros— pueden haber contribuido a su sensación de frustración.

    Yamal deberá recuperar toda su concentración antes de enfrentarse al mismo rival el próximo miércoles, en el Camp Nou, en un nuevo duelo que se prevé aún más reñido, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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