¡Cristiano Ronaldo y compañía estrenan look! PUMA presenta las nuevas equipaciones de Portugal con un diseño ondulado de cara al Mundial de 2026

La camiseta visitante también rinde homenaje a la tradición marinera del país, con un fondo blanco salpicado por un estampado de olas en color verde azulado que refleja la profunda conexión de Portugal con el océano que lo rodea. El simbolismo de las equipaciones local y visitante se combina con la tecnología moderna en forma del tejido ligero ULTRAWEAVE de PUMA, diseñado para permitir un movimiento natural y sin restricciones.

«Aquí no solo pensábamos en una equipación; pensábamos en el peso de la historia y en el ansia de gloria que Portugal lleva consigo en la escena mundial», afirmó David Mckenzie, diseñador sénior de PUMA Teamsport. «El diseño ondulado es un homenaje al espíritu portugués: constante, poderoso e imparable. Ya sea en un estadio abarrotado o en un campo local, queremos que cada jugador y cada aficionado sienta ese orgullo único que proviene del amor por la camiseta».