Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
GFX Benjamin Sesko Cristiano Ronaldo Wayne RooneyGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

¡Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic! La estrella del Manchester United, Benjamin Sesko, crea su delantero ideal

Manchester United
B. Sesko
C. Ronaldo
Z. Ibrahimovic
Al Nasr FC
Premier League

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, ha revelado su delantera ideal de los «Red Devils», combinando las mejores cualidades de leyendas como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic. Tras una productiva temporada de debut en Old Trafford, el esloveno ha creado la máquina ofensiva definitiva, aunque, en broma, insiste en que su propia celebración de gol sigue siendo la mejor.

  • Sesko se adapta a Old Trafford

    Sesko llegó a la Premier League por 73,7 millones de libras y al principio le costó adaptarse al fútbol inglés. Sin embargo, el talentoso delantero acabó encontrando su sitio en el Manchester United.

    En una entrevista con GIVEMESPORT, el internacional esloveno recordó su paso del RB Leipzig a Manchester. Al principio le costó adaptarse con el exentrenador Rubén Amorim, pero floreció bajo Michael Carrick y marcó nueve goles en sus últimas 14 apariciones, justificando la inversión del club.

    • Anuncios
  • Ronaldo RooneyGetty

    Creando al delantero definitivo del United

    Durante la entrevista exclusiva, pidieron a Sesko que creara su delantero ideal del United, inspirándose en los iconos que vistieron la camiseta roja. El resultado asustaría a cualquier defensa de la Premier League. Eligió la potente pierna derecha de Ronaldo y la letal izquierda de Robin van Persie. Para la definición, escogió a Ruud van Nistelrooy; para el primer toque, a Dimitar Berbatov. Y, para redondear esta máquina de ataque, añadió la velocidad de Rooney y la fuerza de Ibrahimović.

  • Siguiendo fiel a su emblemática celebración

    Al final de la entrevista, al preguntarle por la mejor celebración de un gol, muchos esperaban que citara el famoso «SIU» de Ronaldo. Sin embargo, Sesko eligió su propio movimiento, «Air Sesko»: un salto con mate que imita la pose de Michael Jordan en los años 90 con los Chicago Bulls. Al explicar por qué prefirió su propia rutina a las de las leyendas, el confiado delantero declaró a la publicación: «Me quedo con la mía. La mía es bastante buena, creo que a la gente le gusta», y lo dijo con una risita de alegría.

  • Benjamin SeskoGetty Images

    ¿Qué le depara el futuro a Sesko?

    El United confía mucho en Sesko para la próxima temporada y la Liga de Campeones. El delantero se perdió los tres últimos partidos por una lesión en la pantorrilla, pero ahora se centra en recuperarse del todo. Su objetivo es liderar la delantera cuando el equipo de Carrick vuelva a los entrenamientos de pretemporada.