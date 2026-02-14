¡Cristiano Ronaldo vuelve por todo lo alto! El capitán del Al-Nassr marca en su regreso al equipo saudí tras poner fin a su protesta por el traspaso

Ronaldo volvió a la alineación titular del Al-Nassr para el partido del sábado de la Liga Profesional Saudí contra el Al-Fateh, capitaneando al equipo tras haberse perdido los dos últimos encuentros de liga del club.

El jugador de 39 años se había perdido los partidos contra el Al-Ittihad y el Al-Riyadh a principios de este mes, y los informes indicaban que su ausencia era un boicot deliberado relacionado con su descontento por la actividad del club en el mercado de fichajes. Ronaldo estaba frustrado porque el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) no reforzó significativamente al Al-Nassr durante el último mercado, mientras que su rival, el Al-Hilal, siguió invirtiendo fuertemente, incluyendo acuerdos que involucraban a su antiguo compañero de ataque.

Esta semana se mantuvieron conversaciones y, según los informes, se abordaron las cuestiones clave. Entre ellas se encontraban, supuestamente, los pagos salariales atrasados y la restauración de un mayor control operativo a los ejecutivos del Al-Nassr. Tras estos acontecimientos, el delantero aceptó volver a la acción.

La Liga Profesional Saudí también emitió un comunicado en el que abordaba la situación, diciendo: «Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club».