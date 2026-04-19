Cristiano Ronaldo vuelve a marcar y el Al-Nassr se clasifica con facilidad para las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC 2

Este éxito continental refleja el gran momento del Al-Nassr en la liga. Lidera la Liga Profesional Saudí con 76 puntos en 29 partidos, ocho más que el segundo, el Al-Hilal. Su diferencia de goles es de +58, por encima de rivales como Al-Ahli y Al-Qadsiah. A falta de cinco jornadas, con duelos clave en casa ante Al-Ahli y Al-Hilal, el conjunto de Riad está en una posición inmejorable para ganar el título.