Cristiano Ronaldo tranquiliza a sus seguidores con su última publicación desde el gimnasio, mientras la estrella del Al-Nassr y de la selección portuguesa avanza en su recuperación de la lesión

El mundo del fútbol se llevó un susto a finales de febrero cuando Ronaldo tuvo que abandonar cojeando el partido de la Liga Profesional Saudí que enfrentaba al Al-Nassr contra el Al-Fayha, tras sufrir un desgarro importante en el tendón de la corva derecho. Desde entonces, el jugador de 41 años ha estado siguiendo un programa de rehabilitación personalizado y recientemente ha compartido en las redes sociales imágenes en las que se le ve realizando ejercicios específicos para los músculos de las piernas y estiramientos de la parte superior del cuerpo.

Estas actualizaciones sirven para tranquilizar a los aficionados, ya que la lesión amenazaba inicialmente con interrumpir lo que ha sido otra notable campaña individual. A pesar de su edad, Ronaldo sigue siendo la principal amenaza goleadora del Al-Nassr esta temporada, con 22 goles y cuatro asistencias en 26 partidos disputados en todas las competiciones.