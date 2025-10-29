AFP
¡Cristiano Ronaldo, trabajando para un 'entrenador terrible'! El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, es destrozado por un exjugador por un enfoque de 'tonterías' y culpado por desperdiciar la generación dorada de talento en un impresionante ataque
- Getty Images Sport
Nainggolan reaviva una vieja disputa
El excentrocampista del Inter Nainggolan, ahora con el club belga Lokeren, nunca ha ocultado su desagrado por Martínez. La última explosión del centrocampista se produjo durante una entrevista con el creador de contenido Junior Vertongen en YouTube, donde acusó al entrenador español de terminar con su carrera internacional sin una razón válida.
"No tuve el impacto que podría haber tenido, pero no solo fue por mí," dijo Nainggolan. "[Marc] Wilmots no me puso como titular en la Euro 2016, pero me probé allí. Luego Martínez llegó y me dejó fuera sin explicación. Sus razones eran una tontería. En mi opinión, no es un experto en fútbol y es un entrenador muy malo."
El jugador de 36 años insistió en que Bélgica podría haber ganado títulos importantes si la federación hubiera elegido un líder más fuerte. "Si Bélgica hubiera invertido en un buen entrenador solo una vez, podríamos haber ganado trofeos," dijo.
El mayor logro deportivo de Bélgica se remonta a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1920. Desde entonces, la nación no ha logrado ganar ni un Campeonato Europeo ni una Copa del Mundo, un fracaso que frustró a muchos que formaron parte de la generación dorada. Terminaron terceros en la Copa del Mundo de 2018, pero desde entonces han estado en declive, con el propio Nainggolan retirándose de las funciones internacionales después del torneo en Rusia.
- Getty
'Nunca tuvimos un estilo de juego real'
El exjugador estrella de la Roma cree que Martínez no logró crear una identidad real para Bélgica, confiando en cambio en el brillo individual de jugadores como Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.
"Cualquiera que diga que Martínez es un buen entrenador no entiende de fútbol", agregó Nainggolan. "Un buen entrenador le da al equipo una idea. Nunca tuvimos eso con él. Cuando las cosas se ponían difíciles, siempre era lo mismo: darle el balón a Hazard o De Bruyne y esperar que lo resolvieran. Ese era el plan."
Según Nainggolan, la estructura de Bélgica bajo Martínez era inexistente, una crítica que también se le ha hecho durante su actual etapa entrenando a Cristiano Ronaldo y Portugal. "No teníamos patrones ni líneas de carrera", dijo. "Dependíamos de momentos. Tal vez [Nacer] Chadli hiciera algo, o [Axel] Witsel enviara un córner para [Marouane] Fellaini. Ese era nuestro fútbol."
Martínez acusado de mala gestión de personal
Nainggolan también cuestionó la gestión de Martínez con los jugadores clave, sugiriendo que varias estrellas fueron colocadas fuera de posición o ignoradas. "A De Bruyne le dijeron que jugara como delantero derecho cuando él quería estar en el centro del campo", dijo. "Aún así lo hizo porque eso era lo que el entrenador pidió. Martínez nunca habló conmigo porque no quería que participara. Así fue.
"No se trata de que esté resentido. Cuando fui la séptima opción con Conte, lo acepté. Pero lo respeté porque es un gran entrenador. Hay entrenadores a los que respetas incluso si no juegas; otros sabes que no están a la altura. He tenido entrenadores para los que jugué, y decía, 'Ese fue un mal entrenador.' Martínez es uno de esos."
Nainggolan concluyó acusando a Martínez de falta de humildad. "Era genial con los medios, siempre diciendo que todo era positivo", dijo. "Pero un buen entrenador tiene que ser autocrítico. Él nunca lo fue."
- Getty Images Sport
'Prefiero haber jugado para Indonesia'
Nainggolan, quien tiene raíces indonesias, reveló que ahora se arrepiente de haber representado a Bélgica a nivel internacional. "Cada día me digo a mí mismo que debería haber jugado para Indonesia", dijo. "No es que no me guste Bélgica – pasé por todos sus equipos juveniles – pero el respeto que recibiría allí sería diferente. Jugadores como Sandy Walsh o Ragnar Oratmangoen no son estrellas, pero son adorados. Eso lo significa todo."
Martínez, mientras tanto, ha reconstruido su carrera con Portugal después de dejar Bélgica en 2022. Ahora gestiona a Ronaldo y a un talentoso equipo que incluye a Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leao. Portugal se clasificó con facilidad para la Eurocopa 2024 bajo su mando, pero persisten las dudas sobre si puede convertir a un equipo de estrellas en una unidad cohesiva.
Aunque ha logrado el éxito en la Liga de Naciones, la crítica de Nainggolan a Martínez no es la primera vez que se cuestionan sus cualidades tácticas.
