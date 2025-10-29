¡Cristiano Ronaldo, trabajando para un 'entrenador terrible'! El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, es destrozado por un exjugador por un enfoque de 'tonterías' y culpado por desperdiciar la generación dorada de talento en un impresionante ataque

El excentrocampista del Inter Nainggolan, ahora con el club belga Lokeren, nunca ha ocultado su desagrado por Martínez. La última explosión del centrocampista se produjo durante una entrevista con el creador de contenido Junior Vertongen en YouTube, donde acusó al entrenador español de terminar con su carrera internacional sin una razón válida.

"No tuve el impacto que podría haber tenido, pero no solo fue por mí," dijo Nainggolan. "[Marc] Wilmots no me puso como titular en la Euro 2016, pero me probé allí. Luego Martínez llegó y me dejó fuera sin explicación. Sus razones eran una tontería. En mi opinión, no es un experto en fútbol y es un entrenador muy malo."

El jugador de 36 años insistió en que Bélgica podría haber ganado títulos importantes si la federación hubiera elegido un líder más fuerte. "Si Bélgica hubiera invertido en un buen entrenador solo una vez, podríamos haber ganado trofeos," dijo.

El mayor logro deportivo de Bélgica se remonta a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1920. Desde entonces, la nación no ha logrado ganar ni un Campeonato Europeo ni una Copa del Mundo, un fracaso que frustró a muchos que formaron parte de la generación dorada. Terminaron terceros en la Copa del Mundo de 2018, pero desde entonces han estado en declive, con el propio Nainggolan retirándose de las funciones internacionales después del torneo en Rusia.