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Cristiano Ronaldo tiene «carisma», pero Lionel Messi posee un «campo de fuerza». Alex Iwobi explica qué se siente al enfrentarse a los mejores de la historia tras aparecer en un vídeo recopilatorio indeseado
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Cuándo y dónde se enfrentó Iwobi a Messi y Ronaldo
Formado en la cantera de Hale End, en el norte de Londres, lo que le abrió las puertas de Europa, y tras pasar por el Everton rumbo a Craven Cottage, el internacional nigeriano Iwobi se ha medido a algunos de los mejores del fútbol.
Entre ellos figuran dos “GOAT”: CR7, a quien se midió en la segunda etapa del portugués en el United, y Messi, con quien se cruzó en su debut en la Liga de Campeones con el Arsenal en el Camp Nou en 2016, en un partido donde también estaban Neymar y Luis Suárez.
Esa tarde aprendió mucho: Messi, ya con ocho Balones de Oro, a menudo lo obligó a perseguir sombras. Aun así, el centrocampista de 29 años se siente orgulloso de haber compartido campo con dos leyendas.
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¿Qué se siente al enfrentarse a dos de los mejores de la historia, Messi y Ronaldo?
En el último episodio del pódcast «Beast Mode On», Iwobi respondió a Adebayo Akinfenwa sobre el eterno debate del mejor jugador de la historia: «Siempre digo que es Messi».
Luego recordó sus duelos con Messi, campeón del mundo, y con el veterano Ronaldo, quien a los 41 años sigue en la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr: «La de Messi me impactó más que la de Ronaldo porque, claro, Ronaldo volvió al United y quiere ser como Ronaldo; así que, según las redes, es el más influyente del mundo.
Cuando jugué contra Ronaldo el ambiente fue intenso, pero enfrentarme a Messi en el Camp Nou fue distinto: estaban Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Xavi, Dani Alves y Víctor Valdés. Era mi primer partido como titular en la Liga de Campeones y, al salir al campo, solo se oía: “Messi, Messi”. ¡Tío, hay otras superestrellas!
Miré a mi izquierda y todos eran bajitos: Neymar es bastante bajito, Messi es muy bajito, diminuto. Pensé: “No puede ser, este tipo no puede tener tanta presencia”.
«Cuando jugué contra Ronaldo estaba en otra etapa: le das el balón y marca. Pero con Messi, cada vez que tocaba el balón parecía que tenía un campo de fuerza a su alrededor; nadie podía acercarse a quitarle la pelota».
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Cómo acabó Iwobi en el vídeo recopilatorio de Messi
Sobre su indeseado lugar en los anales de Messi, Iwobi añadió: «Probablemente lo busquéis en las redes sociales: ahora suelo llevar botas sin tacos, pero de joven me obligaban a usarlos. Para este partido me puse tacos para estar preparado.
Víctor Valdés le lanzó el balón, yo intenté presionarlo, pero en su primer toque cortó hacia adentro con el izquierdo.
¡Me resbalé con las piernas al aire! ¡Juro que llevaba los tacos más largos! Ese momento aparece de vez en cuando en los resúmenes de Messi y pienso: “Oh, no, otra vez yo”. ¡Por suerte ya cambié de corte de pelo!”.
Sobre el aura de invencibilidad de Messi, Iwobi añadió: «Lo he visto con Agüero o con De Bruyne, pero no hay comparación: era una locura, nadie podía alcanzarlo».
Nunca olvidaré mi debut en la Champions: fue una locura, el ambiente, el MSN —Messi, Neymar y Suárez—, ¡todos marcaron! Para mí fue la derrota perfecta; nunca he disfrutado tanto una derrota como esa».
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