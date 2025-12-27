¡Cristiano Ronaldo por partida doble! La superestrella lleva al Al-Nassr a un récord histórico de 10 victorias consecutivas, Joao Félix anota y la leyenda de Portugal busca su primer título de liga en Arabia Saudita

Al-Nassr fue el equipo más dominante desde el inicio del partido y constantemente presionó el área de penalti de Al Akhdoud mientras buscaban conseguir un gol temprano. Después de algunas oportunidades desperdiciadas, los anfitriones finalmente rompieron el empate justo después de la media hora de juego con Ronaldo realizando una definición clínica. La jugada inició con Joao Felix enviando un córner hacia el primer palo, Angelo Gomes conectó con el balón y lo cabeceó hacia Ronaldo, quien esperaba ansiosamente en el segundo poste. Cuando el balón llegó hacia él, el veterano delantero lo empujó a la red.

En el tiempo de descuento de la primera mitad, Ronaldo completó su doblete al duplicar la ventaja de su equipo con otra definición de calidad. Marcelo Brozovic recibió un pase en el borde del área y, al entrar en el área de penalti, se la pasó a su capitán mientras el icono portugués desvió el balón a la red con el lado de su tobillo, engañando por completo a su marcador y al portero adversario.

Al-Nassr estuvo cerca de sumar un tercero a su cuenta al inicio de la segunda mitad cuando Kingsley Coman intentó un disparo a puerta solo para ver su esfuerzo golpear el travesaño y salir de juego. En el minuto 55, los visitantes solicitaron un penalti después de que su delantero Blaz Kramer cayera al suelo tras un desafío del guardameta de Al-Nassr, Nawaf Alaqidi, quien salió de su línea para detener al delantero. El árbitro solicitó una revisión del VAR, donde se detectó que Kramer estaba en posición de fuera de juego cuando recibió el pase filtrado.

Ronaldo casi tuvo su séptimo hat-trick en la Saudi Pro League en el minuto 66 cuando empujó el balón a la red desde un centro milimétrico de Sultan Al-Ghannam, pero después de una revisión del VAR, se determinó que Al-Ghannam estaba en fuera de juego cuando recibió el pase de Joao Felix. Después de jugar roles clave en los dos primeros goles del equipo, Felix finalmente logró marcar su nombre en el marcador al añadir un tercero al recuento del equipo en los momentos finales del partido con una definición perfecta desde dentro del área.

Al-Nassr mantuvo su récord del 100 por ciento en la Saudi Pro League al registrar su décima victoria consecutiva en la liga el sábado y extendieron su ventaja en la cima a cuatro puntos.