AFP
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¡Cristiano Ronaldo por fin vuelve a ganar un título! El Al-Nassr es campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí tras vencer al Damac, con un doblete de CR7
Ronaldo marca dos goles en el partido decisivo de la última jornada
El Al-Nassr no brilló en su último partido, pero Mané abrió el marcador de cabeza en el 35’ y Coman amplió la ventaja en la reanudación tras una pared con un compañero y un disparo colocado.
El Damac recortó distancias con un penalti de Morlaye Sylla, pero Ronaldo respondió. Desde un ángulo cerrado, el luso lanzó un tiro libre raso que se coló en la portería tras esquivar varios cuerpos, desatando la locura en las gradas. En el descuento, el portugués sentenció con un potente remate a bocajarro que estableció el 4-1 definitivo, suficiente para ignorar el 1-0 del Al-Hilal sobre el Al-Fayha.
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El Al-Nassr se recupera de la derrota en la final
El Al-Nassr necesitaba ganar para no ceder el título al Al-Hilal y llegaba presionado tras perder 1-0 la final de la Liga de Campeones de la AFC ante el Gamba Osaka. Sin embargo, Ronaldo y su equipo mantuvieron la calma y conquistaron la victoria, devolviendo el título de la Pro League al Al-Nassr por primera vez desde 2019.
Se pone fin a la sequía de cinco años de Ronaldo
Ronaldo por fin ganó su primer gran título en Arabia Saudí, tras llegar al Al-Nassr en enero de 2023 y levantar solo la Copa de Campeones de Clubes Árabes, un torneo no oficial. Su sequía de títulos con clubes se extendía hasta la Coppa Italia que conquistó con la Juventus en 2021.
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¿Y ahora qué?
Tras marcar 28 goles con el Al-Nassr, Ronaldo busca llevar su gran momento a la Copa América. El cinco veces Balón de Oro ha sido convocado para el Mundial 2026 en Norteamérica, donde buscará el único título que le falta. El equipo de Roberto Martínez debutará ante la República Democrática del Congo el 17 de junio, y luego se medirá a Uzbekistán y Colombia.