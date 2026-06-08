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¡Cristiano Ronaldo no es un «extraterrestre»! Un excompañero suyo en el Real Madrid y la Juventus explica por qué CR7 es un «chico normal»
Ronaldo es «normal»
Danilo, quien compartió vestuario con Ronaldo en el Real Madrid y la Juventus, asegura que el astro no es un extraterrestre: “Es un tipo normal que ríe y disfruta con su familia. Pero vive para el fútbol y busca mejorar cada día”.
En una entrevista con The Athletic, Danilo lo resumió así: «La gente piensa que Cristiano es un extraterrestre, pero es un tipo normal que se ríe y disfruta con su familia. Claro, vive para el fútbol y trabaja cada día para mejorar».
La incansable búsqueda de la perfección de CR7
Danilo destacó el lado humano de Ronaldo, pero subrayó la intensa profesionalidad que lleva al veterano delantero en la cima desde hace más de dos décadas. Como defensa, vio de primera mano cómo su mentalidad empuja a todos a dar lo mejor en cada entrenamiento y partido.
«Jugué con él en el Madrid. En Turín tenía más experiencia, pero seguía marcando muchos goles y era igual de profesional. Te exigía al máximo, te hacía dar lo mejor de ti mismo en entrenamientos y partidos», añadió.
Estableciendo paralelismos con Ancelotti
Danilo ve similitudes sorprendentes entre Carlo Ancelotti y su excompañero Ronaldo. Ambos han alcanzado la cima del fútbol en varias ocasiones, pero ninguno muestra complacencia ni un ego desmesurado.
«Ancelotti es como Cristiano: es uno de los personajes más famosos del fútbol, pero convive con nosotros como una persona normal. Es humilde, y esa es una de las cualidades más importantes de los campeones. Ha ganado mucho, pero trabaja como si no hubiera ganado nada», afirmó.
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La máxima aspiración de la Copa del Mundo
A sus 41 años, Ronaldo busca ganar por fin la Copa del Mundo y cerrar su sexto Mundial.
Sería el tercer jugador, junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa, en alcanzar seis Copas del Mundo.
Portugal, en el Grupo K, debutará ante la República Democrática del Congo el 17 de junio, luego enfrentará a Uzbekistán el 23 y a Colombia el 27.