Antony habló con cariño de Ronaldo y del apoyo que le brindó en el United.

«Cristiano Ronaldo es una persona increíble, muy divertida y educada», admitió. «Me dijo que el día que dejara de sentir mariposas en el estómago, debería tener cuidado. Antes de mi debut contra el Arsenal, me tranquilizó diciéndome que hiciera mis primeros toques con calma y que ya sabía cómo hacer el resto».

El brasileño también explicó por qué fichó por los Red Devils: «Fui al Manchester United por Erik ten Hag, que no paraba de enviarme mensajes diciendo que me quería allí».