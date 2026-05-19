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Cristiano Ronaldo ha sido convocado para su sexto Mundial tras confirmarse la lista completa de Portugal por Roberto Martínez
Ronaldo, incluido en la convocatoria definitiva de Portugal para el Mundial
El seleccionador de Portugal, Martínez, confirmó la lista para el Mundial 2026, con Ronaldo a sus 41 años. Si juega, será su sexto torneo, un récord. Martínez destacó que su liderazgo va más allá de su fama.
El delantero, que juega en Arabia Saudí, sigue siendo clave dentro y fuera del campo. No obstante, la lista dejó fuera a los centrocampistas Mateus Fernandes y João Palhinha, destacados en sus clubes.
- AFP
Martínez explica la importancia que sigue teniendo Ronaldo
En la rueda de prensa, Martínez explicó por qué Ronaldo sigue siendo clave en sus planes para la selección y destacó el liderazgo que el capitán mantiene en el equipo.
«Espero que sea el mismo papel que ha desempeñado en los últimos tres años que llevo con la selección», explicó Martínez. «He hablado mucho de Cristiano. Cuando hablamos de él, hay dos jugadores. El icono del fútbol mundial, sobre el que todos los aficionados del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al fútbol, y luego está nuestro capitán».
«Tiene las mismas exigencias que el resto, la competitividad necesaria para estar en la selección. Para mí es un capitán ejemplar. Fue clave para ganar la Liga de Naciones y ahora queremos el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo en el vestuario».
«¿Mi favorito? No»
Martínez, pese al talento de su equipo, se muestra cauteloso ante las expectativas. Subrayó que ganar el Mundial exige más que calidad individual y destacó los retos psicológicos que afrontan los equipos en el torneo.
«El Mundial no se trata solo de jugar bien o de talento. Hay muchos retos, sobre todo psicológicos».
«Solo un equipo que ya haya ganado un Mundial puede ser favorito. Aspirante es una palabra más adecuada para describir nuestra situación. Hemos ganado la Liga de Naciones más exigente de la historia: vencimos a Alemania en su campo y a España en la final. Soñar, sí; aspirantes, también; favoritos, no».
- AFP
Los preparativos comienzan antes del inicio del torneo
Portugal iniciará sus últimos preparativos con dos amistosos en casa: ante Chile el 6 de junio en Oeiras y frente a Nigeria el 10 de junio en Leiria. Después, la selección viajará a su centro de entrenamiento en Palm Beach (Florida) para afinar detalles. Debutará en el Mundial contra la República Democrática del Congo el 17 de junio en Houston.