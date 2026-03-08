¡Cristiano Ronaldo es un extraterrestre! Un excompañero del Real Madrid explica por qué el mejor jugador portugués de todos los tiempos es «extraterrestre»

Uno de esos retos era enfrentarse a Lionel Messi con regularidad, ya que el Real Madrid se enfrentaba al Barcelona, su rival en el Clásico. Sobre esa prueba, Marcelo dijo: «Decir que era difícil sería quedarse corto. A veces, enfrentarse a Messi era una pesadilla...».

Sin embargo, el Real Madrid también contaba con mucha calidad, además de Ronaldo, y se mantuvo competitivo durante toda una época en la que Pep Guardiola esparció su magia como entrenador por el Camp Nou.

Los blancos ficharon a entrenadores enigmáticos, entre losque se encontraba José Mourinho, que pasó por el Bernabéu. Marcelo disfrutó trabajando con el exentrenador del Chelsea y del Inter, ya que le ayudó a aumentar los niveles de intensidad.

Marcelo dijo del «Special One»: «Hicimos todo lo posible para contrarrestar a ese Barça, que para muchos era el mejor de la historia. Mourinho era un ganador nato: nos empujaba, nos llevaba al límite.

El Real llevaba demasiado tiempo sin ganar y un club de esa magnitud no podía permitir que eso sucediera. Afrontamos cada Clásico con la convicción de competir con gran personalidad, y de ahí surgieron las chispas».