Casemiro admira a Gareth Bale, con quien jugó en el Real Madrid, y lo valora más que a Cristiano Ronaldo.
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Cristiano Ronaldo, en portada: «Es el jugador más completo con el que he jugado»
Casemiro afirma que Bale es el jugador más completo con el que ha jugado, pese a haber compartido vestuario con Ronaldo en el Real Madrid. En una entrevista en el canal de YouTube «Rio Ferdinand Presents», el centrocampista brasileño recuerda el gran talento de la plantilla madridista durante su etapa dorada en Europa.
Aunque muchos ven en Ronaldo a la estrella por sus goles, Casemiro destaca la influencia más completa de Bale en el campo: su capacidad para aportar en ataque y en defensa lo hizo sobresalir entre los grandes jugadores que compartieron vestuario.
- AFP
Casemiro destaca el olfato goleador de Ronaldo frente a la versatilidad de Bale, resaltando sus cualidades físicas y técnicas.
«Cristiano marca, tiene al menos 15 goles. Pero Bale ataca, defiende, remata de cabeza, marca y hasta comete faltas», explica. «Cristiano es el mejor. Cristiano es diferente. Para mí, Bale es el mejor, el más completo: ataca, defiende, marca de cabeza, comete faltas. Lo hace todo muy bien y muy rápido. Para mí, Bale es un jugador increíble».
Bale fue clave en una de las etapas más exitosas del Real Madrid. Con sus goles (106 en total) ayudó al club a ganar cinco Champions League. Aun así, su relación con parte de la afición fue tensa y los medios españoles lo criticaron, sobre todo en sus últimos años.
Al recordar ese periodo, admitió que quizá debería haber gestionado las críticas de otra manera. Según citó el Mirror, dijo: «Creo que para los aficionados del Real Madrid no era suficiente. Fui terco y no quise cambiar, pero si hubiera jugado un poco mejor, habría sido menos blanco de la prensa y de los aficionados».
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Casemiro, de 34 años, ha compartido vestuario con algunos de los mejores jugadores de clubes y selecciones. Su contrato con el Manchester United vence el mes que viene, así que debe decidir su futuro. Según algunos medios, podría unirse a Lionel Messi en el Inter de Miami.