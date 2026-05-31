¿Cristiano Ronaldo en Hollywood? Hay una cosa que el mejor de todos los tiempos portugués debe hacer para ser un gran actor

El exfutbolista francés Frank Leboeuf, que pasó del césped a la actuación, cree que Ronaldo puede triunfar en Hollywood. Sin embargo, el campeón del mundo advierte que el talento no basta para triunfar en este nuevo oficio. Leboeuf, quien participó en la biografía de Stephen Hawking “La teoría del todo”, subraya que el jugador de 41 años debe abordar la actuación con la misma disciplina que mostró en el fútbol.

En nombre de CSB, Leboeuf declaró a Showbiz Cheat Sheet: «Cristiano Ronaldo será un gran actor si hace una cosa bien… Si quiere dedicarse a ello, tengo un consejo para él: que haga cursos de interpretación. No creas que eres actor así como así. Él ha sido el mejor ejemplo de trabajar duro para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Así que, para convertirte en actor, también tienes que trabajar. Estoy bastante seguro de que Cristiano Ronaldo será un gran actor. Le deseo lo mejor, pero tiene que hacer cursos de interpretación. Tiene que respetar el mundo de esta industria».



