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¿Cristiano Ronaldo en el Mundial 2030? Se habla de una «gran sorpresa» sobre el futuro papel del mejor jugador portugués de la historia
La realidad de Ronaldo en el Mundial de 2030
Portugal prepara el Mundial 2030 y todos se preguntan si Ronaldo jugará. Proença ha enfriado las expectativas: en la Conferencia Bola Branca afirmó que, por edad, es casi imposible que juegue a los 45 años.
«Fisiológicamente, sería una gran sorpresa verle en otro Mundial. La Eurocopa dependerá del seleccionador, de su estado y de varios factores técnicos que ahora no conviene analizar... Estoy seguro de que los mejores jugadores del momento estarán en la selección. Por tanto, hasta entonces... Cristiano Ronaldo siempre estará ligado a la selección y a la federación. Hoy, la marca de la Federación Portuguesa de Fútbol se asocia inevitablemente a la suya», concluyó Proença.
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La selección portuguesa siempre le tiene las puertas abiertas a Ronaldo
Aunque su carrera como jugador terminará algún día, Proença aseguró que la influencia de Ronaldo en el fútbol portugués será permanente. El presidente de la FPF dejó claro que el cinco veces ganador del Balón de Oro podrá elegir el cargo que desee en la selección cuando se retire, resaltando su estatus único como icono mundial y potencia de marketing.
«Cristiano Ronaldo será lo que quiera ser en el fútbol portugués. Es un caso extraordinario, no solo por su notoriedad y capacidad de marca, sino también por su desarrollo deportivo. Por tanto, Cristiano será lo que desee en Portugal y en el fútbol mundial. Todos tenemos tiempo para pensar dónde se sentirá Cristiano más a gusto y dónde ayudará también al fútbol portugués a posicionarse y a mantener la posición que tiene», añadió.
Planificación para la era posterior a Ronaldo
La marcha del mejor jugador de la historia genera incertidumbre entre los aficionados, pero la federación trabaja para que la transición sea fluida. Proença asegura que no hay que dramatizar la posible retirada de Ronaldo, sino verla como una evolución natural. Además, destaca que la FPF ha diversificado sus ingresos para garantizar la estabilidad financiera y deportiva, con independencia de los jugadores o patrocinadores.
«Hay que prepararse sin dramatizar. Cristiano siempre estará ligado a Portugal, no a la federación. La FPF trabaja para garantizar ingresos estables y no depender de un par de patrocinadores o jugadores», afirmó Proença.
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Repercusión comercial y estabilidad de la federación
Proença admitió que el nombre de Ronaldo sigue atrayendo a los socios comerciales, pero aseguró que el presupuesto de la FPF no depende solo de su presencia. El objetivo es mantener los estándares alcanzados durante la era Ronaldo, aunque se prepare su inevitable despedida.
El presidente concluyó: «Cristiano es muy importante, pero la Federación Portuguesa de Fútbol ya tiene propuestas de contrato con y sin él. Nuestros ingresos operativos están asegurados para el ciclo natural que vivirá tras su marcha».