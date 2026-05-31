La superestrella del Al-Nassr ha dejado por unos días el área de penalti para relajarse en la costa saudí. Acompañado por su pareja de toda la vida y sus hijos, el icono de 41 años ha compartido fotos de una escapada lujosa. Desde aguas turquesas cristalinas hasta momentos de relax junto a una piscina de lujo, el clan Ronaldo disfruta de un raro respiro en el calendario futbolístico.

Rodríguez ha compartido varias fotos, entre ellas una emotiva en la que pasea de la mano con su hija menor, Bella Esmeralda. En este resort apartado, el astro luso recarga energías antes de unirse a la selección para el torneo de Norteamérica.



