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Cristiano Ronaldo descarta fichar por la MLS, mientras que una leyenda de la selección estadounidense afirma que el mejor jugador de todos los tiempos portugués está «a una lesión de retirarse»
La realidad de la jubilación para el icono portugués
La leyenda de la selección estadounidense Kasey Keller ha ofrecido una perspectiva aleccionadora sobre el futuro de Ronaldo, sugiriendo que el delantero del Al-Nassr se acerca al final de su carrera como jugador. A pesar del incansable esfuerzo de Ronaldo por mantenerse en forma, Keller cree que el futbolista de 41 años atraviesa ahora una etapa delicada de su carrera en la que el margen de error es mínimo.
En declaraciones a Jackpot City Casino, Keller afirmó: «Sinceramente, creo que está a una lesión de retirarse. ¿Quiere marcar 1000 goles? Por supuesto que sí. Pero no sé si quiere entrar en el sistema de la MLS a los 41 o 42 años, viajar por todo el país, ¿para qué?».
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Ronaldo no necesita la MLS para dar el salto a Hollywood
Aunque muchos han especulado con que una etapa en Los Ángeles o Miami serviría como trampolín perfecto para una carrera en la industria cinematográfica tras su retirada del fútbol, Keller insiste en que Ronaldo no necesita un contrato futbolístico para abrirse camino en Hollywood. El exportero sostiene que el cinco veces ganador del Balón de Oro ya es una marca global lo suficientemente importante como para trascender el ámbito deportivo cuando lo desee.
«¿Pensará Cristiano Ronaldo en una carrera en Hollywood cuando venga a Estados Unidos este verano? No creo que Ronaldo esté demasiado preocupado por eso. Si fuera a hacerlo, lo habría hecho en lugar de irse a Arabia Saudí... Es Cristiano Ronaldo, si quiere lanzarse al cine, se lanzará al cine».
Últimas noticias sobre mi estado físico y mis esperanzas para el Mundial
Ronaldo se enfrenta actualmente al tipo exacto de contratiempo físico sobre el que advirtió Keller, tras haber sufrido recientemente una rotura en el tendón de la corva mientras jugaba en la Liga Profesional de Arabia Saudí. Sin embargo, el delantero se mantiene optimista respecto a su recuperación, tanto para el club como para la selección, a medida que se acerca el Mundial de 2026.
El veterano ha estado muy activo en las redes sociales para mostrar que mejora cada día mientras realiza ejercicios de rehabilitación. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, también ha salido al paso para calmar los temores sobre la disponibilidad de su capitán para el próximo torneo en Norteamérica, insistiendo en que el actual problema muscular no es más que un pequeño contratiempo en una campaña individual por lo demás impresionante.
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Documentales y la vida después del fútbol
La conversación sobre el futuro de Ronaldo suele girar en torno a su enorme presencia mediática y su relación con Georgina Rodríguez. Keller espera que el delantero siga siendo el centro de atención, aunque le cuesta imaginar que este icono del deporte pase a desempeñar funciones tradicionales de gestión futbolística como sus compañeros.
Dijo: «¿Podría Cristiano Ronaldo hacer un documental para Netflix con Georgina Rodríguez? Sin duda podría hacerlo. Está claro que tendrá opciones para hacer cosas diferentes. Si comparamos las personalidades de Ronaldo y Messi, Messi se mantenía más entre bastidores y Ronaldo era el centro de atención.
«Me interesará ver qué hace en portugués, en inglés, qué tipo de papel asume. Porque tampoco parece tener esa personalidad de alguien que simplemente sale a pasar el rato por ahí. ¿No parece esa persona que sigue queriendo hacer algo? Sea cual sea ese papel, cuando eres tan grande y tan importante, no lo veo como entrenador, ni como director general ni como director deportivo».