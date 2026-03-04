Cristiano Ronaldo corre el riesgo de perderse la última concentración de Portugal antes del Mundial de 2026 debido a una lesión en el tendón de la corva

El momento en que se produce este contratiempo es especialmente delicado, ya que Martínez se dispone a anunciar la convocatoria para los dos partidos amistosos contra México y Estados Unidos. Portugal se enfrentará a México el 28 de marzo y a la selección estadounidense el 31 de marzo, partidos que se consideran fundamentales para la preparación del gran evento del verano.

El experto en fichajes Fabrizio Romano ha opinado sobre la situación y ha sugerido que el periodo de recuperación podría ser lo suficientemente largo como para descartar a Ronaldo de la ventana internacional. En las redes sociales, Romano señaló: «Cristiano Ronaldo podría estar fuera hasta cuatro semanas por una lesión muscular. Pronto se le realizarán más pruebas, ya que Cristiano está trabajando con el claro objetivo de volver lo antes posible tras sus problemas en los isquiotibiales. Se espera que se pierda los dos próximos partidos, ya que su recuperación podría llevar un máximo de dos o cuatro semanas, lo que también determinará su presencia con Portugal este mes».