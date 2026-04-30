Cristiano Ronaldo admite que «se acerca el final de su carrera» mientras el Al-Nassr se acerca a conquistar la Liga Profesional Saudí

El ídolo portugués alcanzó otro hito al marcar su gol 970 como profesional en la victoria 2-0 del Al-Nassr sobre el Al-Ahli a mediados de semana, pero admitió que le preocupa el paso del tiempo. La antigua superestrella del Manchester United y del Real Madrid habló tras el partido sobre su futuro y cuánto tiempo más podrá mantener su nivel de élite.

En declaraciones a CanalGoatBr, el luso explicó su motivación a los 41 años: «Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y la que viene. Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, aunque me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho».



