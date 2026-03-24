Cristian Romero promete darlo «al 200 %» en las «siete últimas finales» del Tottenham tras un «mal día» contra el Nottingham Forest

El capitán del Tottenham, Romero, se mostró visiblemente afectado por el resultado y consideró prioritario dirigirse a los aficionados, que se han mantenido fieles a pesar de una temporada desastrosa. Romero declaró: «Es un día difícil para todos, pero lo primero es hablar de los aficionados. Gracias por hoy y por estar siempre con nosotros. Nos han brindado un apoyo fantástico, pero en lo que a nosotros respecta, ha sido un mal día. Ahora ya ha terminado y lo más importante es comprender la situación.

«No es fácil, pero lo más importante es ir a la selección y volver aquí para las últimas siete jornadas. Prometo dar el 200 % en cada una y, para mí, no es fácil, pero tenemos que mantenernos unidos. Sí, es un mal día, pero volveremos a intentarlo».



