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¿¡Cristian Romero al Manchester United?! Los «Diablos Rojos» prepararían una oferta por el capitán del Tottenham
El United busca un líder defensivo
Según el periodista argentino Gastón Edul, el Manchester United ve a Romero como su prioridad defensiva. Los «Diablos Rojos» buscan mayor estabilidad en la zaga y consideran que el central argentino sería un refuerzo ideal. Desde su llegada del Atalanta, Romero se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la Premier League. El United sigue de cerca su situación y prepara una importante oferta por el jugador de 28 años.
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El Tottenham está decidido a retener a Romero
GiveMeSportafirma que los Spurs no quieren vender a Romero, pieza clave desde su llegada. Su liderazgo y estilo defensivo agresivo lo convierten en uno de los jugadores más influyentes del equipo. Los Lilywhites lo ven como parte fundamental de sus planes a largo plazo.
Cualquier negociación sería compleja, pues el club londinense pediría una cifra elevada por venderlo a un rival de la Premier. Mientras, el United lo tiene como prioridad para reforzar su defensa.
La conexión con Argentina le añade atractivo.
El United quiere a Romero para formar una pareja defensiva con Lisandro Martínez, con quien ya ha triunfado en la selección argentina. Las lesiones en la zaga han afectado al equipo en los últimos 18 meses, y se confía en que la experiencia del central refuerce la plantilla.
Sin embargo, el United no es el único interesado: el Barcelona también lo sigue de cerca.
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Se acerca el momento de decidir
Ahora todos esperan saber si el United presenta una oferta formal a medida que avanza el mercado de fichajes. Cualquier intento pondría a prueba la determinación del Tottenham de retener a uno de sus jugadores clave, y convencer a los Spurs para que cedan a su capitán seguirá siendo el mayor obstáculo en cualquier acuerdo.
Además, cualquier intento llegaría tras el Mundial, pues Romero integra la selección argentina y se espera que lidere la zaga de la Albiceleste en su defensa del título.