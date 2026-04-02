Cristian Romero admite que «no está pasando por su mejor momento» en el Tottenham, en medio de los rumores sobre su posible fichaje por la Liga

El defensa argentino no ocultó su frustración por la situación actual en el Tottenham, aunque hizo hincapié en la necesidad profesional de «centrarse en el club» y recuperar su mejor forma. Estos comentarios dibujan el retrato de una figura clave cada vez más desilusionada, en un momento en el que, según se informa, despierta el interés del Real Madrid y del Atlético de Madrid.

Le dijo a Ole: «Para ser sincero, no estoy pasando por mi mejor momento allí. Pero, por encima de todo, tengo que ponerme las pilas, tengo que centrarme en el club ahora».