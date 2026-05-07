Cristian Chivu recibe una oferta de renovación con un importante aumento salarial tras el título de la Serie A del Inter

Tras ganar el Scudetto en su primera temporada, la directiva quiere renovar al técnico de 45 años con un contrato más largo que refleje su nuevo estatus entre la élite de los entrenadores europeos.

Su éxito es notable: llegó el verano pasado, a pocos días del Mundial de Clubes, heredó una plantilla sin títulos y la convirtió en la nueva dominadora del fútbol italiano.



